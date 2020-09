Green Factory Logistics z pozytywnym audytem kontrolnym w zakresie certyfikatu BIO

Certyfikat BIO w zakresie operacji logistycznych dedykowanych ekologicznym produktom spożywczym jest dla nas naturalnym kierunkiem rozszerzania usług specjalistycznych. To również odpowiedź na potrzeby rynku, zainteresowanie producentów i konsumentów produktami z etykietą eko. Cieszy nas bardzo, że w odpowiedzialnym łańcuchu dostaw bio asortymentu znalazła się spółka Green Factory Logistics – mówi Ewelina Stępień Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości. Tym samy potwierdziliśmy otwartość na nowe trendy rynkowe i gotowość świadczenia usług komplementarnych – dodaje.

- Warunkiem do uzyskania certyfikatu BIO w zakresie wprowadzenie do obrotu produktów ekologicznych w opakowaniach producentów (transport i magazynowanie produktów wymagających kontrolowanych temperatur) jest spełnienie wskaźników gwarantujących identyfikowalność produktów BIO na każdym etapie świadczonych usług. Certyfikat BIO dla operatorów logistycznych nie jest obligatoryjny, jednak świadcząc usługi dla producenta produktów ekologicznych każdorazowo logista podlega audytowi kontrolnemu. Dzięki certyfikatowi BIO spółka Green Factory Logistics niweluje częstotliwość audytów zewnętrznych zyskując status sprawdzonego partnera biznesowego – mówi Ewelina Stępień. Warto podkreślić, że certyfikat BIO jest przyznawany metodą zero-jedynkową, innymi słowy dany parametr jest spełniony lub nie – dodaje.

Kategoria żywności ekologicznej jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem rynku spożywczego w Polsce a jej obecność w sieciach handlowych i dyskontach sprzyja popularyzacji i dostępności oferty BIO produktów. Trend BIO to nie tylko rozwój upraw, produkcji i przetwórstwa, ale również usług związanych z całym łańcuchem dostaw, w którym istotnym punktem jest logistyka, transport i magazynowanie.

Green Factory Logistics jest największym polskim operatorem logistycznym specjalizującym się w magazynowaniu i transporcie produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych, w różnym zakresie od 0 do 15 st C. Firma posiada trzy centra dystrybucyjne zlokalizowane w Błoniu, Niepruszewie i Sosnowcu o łącznej powierzchni magazynowej blisko 20 000 m2. Dostawy drobnicowo-paletowe i całopaletowe realizowane są 7 dni w tygodniu z nadzorem 24 godzinnym. Usługi dostaw świadczone są w oparciu o zasoby taboru 200 naczep chłodniczych wyposażonych w urządzenia mobilne posiadające rozwinięte systemy telematyczne umożliwiające pełną kontrolę śledzenia ładunku oraz przekazywanie wartości rejestrowych do systemu TMS a także kontrolę temperatury przewożonego ładunku z poziomu komputera on line.