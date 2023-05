Grill, poza własnym podwórkiem, w Poznaniu można rozpalić także na określonych ogólnodostępnych, miejskich terenach. W granicach Poznania są także specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie można zorganizować ognisko.

Grill i ognisko w mieście? fot. shutterstock

Gillowanie w Poznaniu

Jak wskazał poznański magistrat, grilla zorganizować można m.in. nad brzegiem Warty - to miejsce także jest jednym z najczęściej wybieranych przez mieszkańców. Na terenach nadwarciańskich Miasto postawiło w tym roku także 135 dużych pojemników na szkło, odpady zmieszane czy tworzywa sztuczne i papier, a także 16 betonowych koszy na popiół i żar z grilla - będą one stały nad rzeką do końca września.

Magistrat przypomniał także, że grillować można również na terenach zarządzanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - w określonych strefach na miejskich kąpieliskach nad jeziorami Rusałka oraz Strzeszynek. Dla mieszkańców dostępna jest także wiata na ognisko w Kiekrzu.

Zarząd Zieleni Miejskiej także udostępnia tereny, gdzie można zorganizować ognisko. Wyznaczone strefy znajdują się: na polanie biwakowej przy parku Szelągowskim (ul. Nadbrzeże), przy ściance wspinaczkowej przy ul. Hlonda oraz na Szachtach. Zamiar rozpalenia ogniska wystarczy zgłosić do ZZM na adres: kancelaria@zzmpoznan.pl.

"Zorganizowanie ogniska jest także możliwe w lasach komunalnych, ale w wyznaczonych do tego punktach. Dwa znajdują się nad jeziorem Swarzędzkim - przy leśniczówce oraz na polanie. Terminy można uzgodnić pod numerem telefonu 512 387 207. Kolejne miejsca znajdują się w laskach: Dębińskim przy punkcie gastronomicznym oraz Marcelińskim w okolicy leśniczówki. Aby rozpalić ognisko w tych lokalizacjach, należy skontaktować się z administratorami terenów pod numerami tel. 505 142 122 (Dębina), 518 796 513 (Marcelin). Na amatorów kiełbaski z ogniska czeka także wiata nad jeziorem Strzeszyńskim. Termin wystarczy uzgodnić pod numerem tel. 512 386 975" - podał Urząd Miasta Poznania.

Magistrat przypomniał, że organizując grilla lub ognisko należy pamiętać o zabraniu śmieci ze sobą lub wyrzuceniu ich do kosza. Za zaśmiecanie miejsc dostępnych publicznie grozi mandat do 500 zł. O terenach wymagających uporządkowania można poinformować poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Straży Miejskiej Miasta Poznania, telefonicznie - dzwoniąc na numer 986 oraz pisząc na adres: sm@um.poznan.pl. Nielegalne wysypiska śmieci można także zgłaszać poprzez aplikację Smart City Poznań.