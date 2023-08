Musimy sprawdzić, czy rozbudowa portu w Świnoujściu jest zgodna z normami środowiskowymi - mówił we wtorek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w Polskim Radiu 24. W jego ocenie nasze porty "świetnie" się rozwijają, a Świnoujście będzie konkurencją dla Hamburga.

Według Gróbarczyka polskie porty "świetnie" się rozwijają, jako huby przeładunkowe". Wiceszef MI przypomniał, że w zeszłym roku przeładowały 133 mln ton. "Po pół roku notujemy wzrost. Myślę, że powinniśmy ten wynik przekroczyć" - ocenił.

Jak dodał, rozbudowa portu w Świnoujściu będzie konkurencją dla Hamburga, "musimy sprawdzić dokładnie, czy inwestycja jest zgodna ze wszelkimi normami środowiskowymi". Zdaniem Gróbarczyka niemiecka narracja przybiera "bardzo klarowny kształt".

W poniedziałek "Deutsche Welle" napisało, że "Niemcom nie podobają się polskie plany budowy portu w Świnoujściu". Dodano, że "boją się o przyrodę i turystykę". Jak zauważono w "DW", nie przekonuje ich wyznaczenie przez Polskę nowego toru podejściowego dla statków.

"Budowa portu kontenerowego w Świnoujściu nadal budzi sprzeciw niemieckich władz samorządowych, organizacji ekologicznych oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Mimo decyzji polskiego rządu o ominięciu niemieckich wód morskich i wyznaczeniu nowego toru podejściowego, krytyka ze strony niemieckiej nie ustaje. Przeciwnicy polskiego portu kontenerowego zwracają uwagę na tereny Natura 2000, wyznaczone i chronione przez UE, na których budowa jest dozwolona tylko wtedy, gdy nie ma to wpływu na przyrodę" - czytamy w "DW".

We wtorek wiceminister Gróbarczyk podkreślił, że strona niemiecka wykorzystuje "wszelkiego rodzaju aspekty właśnie związane z ochroną środowiska na rzecz blokowania inwestycji".

Dodał, że "to już kolejna tego typu akcja skierowana ze strony niemieckiej właśnie w ramach osłabienia czy próby zablokowania tej inwestycji".

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało w lipcu br. z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie umowę na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu".

Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu na istniejącym akwenie żeglugowym toru wodnego o głębokości 17 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek o długości ok. 70 km.

Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi.

Realizacja projektu pozwoli m.in. na bezpieczny transport wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu dla większej liczby statków o większych parametrach oraz zwiększy przepustowość infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, co zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia kolejki statków na istniejącym torze podejściowym.

Koszt inwestycji to 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł to dofinasowanie ze środków unijnych. Za realizację zadania odpowiadał będzie dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Trasa nowego toru wodnego będzie w całości przebiegać w polskich obszarach morskich. Obecnie jedynym torem podejściowym do Świnoujścia jest trasa Północna, która przebiega w bliskim sąsiedztwie granicy niemieckich wód morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu zapewnić ma wieloletni program pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029". Został on ustanowiony uchwałą rządu w maju br. Wartość programu to 10,26 mld zł, a budżet państwa przekaże 7,46 mld zł.