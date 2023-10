Budowę stopnia wodnego w Siarzewie na Wiśle zakłada przyjęty przez rząd program kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły - poinformował podczas wtorkowej konferencji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Program przewiduje też budowę elektrowni wodnej.

Dodał, że koszt realizacji inwestycji to 7,5 mld zł.

"Rada Ministrów przyjęła we wtorek program wieloletni zagospodarowania Dolnej Wisły w postaci budowy stopnia wodnego w Siarzewie. (...) W ten sposób Wody Polskie mogą przystąpić do ogłaszania przetargu" - powiedział wiceminister.

Gróbarczyk poinformował, że przetarg zostanie ogłoszony w formule "zaprojektuj i zbuduj".

"Koszt całej tej inwestycji to 7,5 mld zł, a czas trwania projektu przewidziano na 10 lat" - przekazał wiceminister.

Stopień w Siarzewie ma też zwiększyć bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku.

Obecna na konferencji wiceminister rolnictwa Anna Gembicka przekazała, że stopień wodny w Siarzewie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a utworzenie kolejnego zbiornika retencyjnego na Wiśle będzie miało duże znaczenie dla rolników. "To jest także impuls rozwojowy dla regionu i przede wszystkim zabezpieczenie i odciążenie stopnia wodnego we Włocławku" - dodała.

Na początku tego roku w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad ustanowieniem przez rząd programu wieloletniego dla Dolnej Wisły. Podkreślono, że "objęty zakresem interwencji szlak dolnej Wisły na odcinku od Włocławka do Gdańska stanowi polski fragment międzynarodowej drogi wodnej E40". "Rzeka na przedmiotowym odcinku jest zaniedbana i zanieczyszczona. Jej potencjał jest wykorzystany tylko w niewielkiej części, w sposób nieusystematyzowany, co przez dziesięciolecia doprowadziło do obecnego jej stanu charakteryzującego się fragmentaryczną i chaotyczną zabudową" - podano.

Według autorów dokumentu, czyli resortu infrastruktury, brak transportu Drogą Wodną Dolnej Wisły powoduje, że wzdłuż jej korytarza oraz na zapleczu portów morskich w Gdańsku, Gdyni i Elblągu nie ma zapewnionego w pełni multimodalnego łańcucha transportowego.

Autorzy projektu programu wyjaśniali, że program dla Dolnej Wisły ma trzy cele szczegółowe: wzmocnienie integracji portu w Gdańsku z zapleczem lądowym; produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego; poprawę funkcjonowania gospodarki wodnej w ujęciu regionalnym.

W wykazie podano, że program przewiduje m.in. budowę stopnia wodnego poniżej Włocławka w Siarzewie. Stopień wodny, wraz ze zbiornikiem, położony będzie w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gmin: Raciążek, Czernikowo, Nieszawa, Waganiec, Bobrowniki, Lubanie, Fabianki i Włocławek. Wyjaśniono, że budowla będzie progiem piętrzącym i nie będzie tamować przepływu wody w rzece.

Program przewiduje ponadto budowę elektrowni wodnej na stopniu w Siarzewie.