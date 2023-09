Stocznia Gryfia jest trwale rentowna, bo to już kolejny miesiąc i rok, który przynosi pozytywne wyniki – powiedział w piątek wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. MSR Gryfia podała, że rozpoczął się proces odkupienia należących do niej wcześniej dwóch nabrzeży.

"Możemy dziś przekazać bardzo dobrą wiadomość, myślę, że zasadniczą dla przyszłości Gryfii, że nabrzeża (Kaszubskie i Łańcuchowe - PAP) zostały z powrotem odkupione przez stocznię Gryfia i stają się jej własnością, realizując plan przede wszystkim wzmocnienia Gryfii i utrzymania jej jako dominującej stoczni remontowej w tej części Morza Bałtyckiego" - powiedział w piątek w Szczecinie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dodał, że zarówno "odzyskanie" nabrzeży, jak i budowa nowego doku "gwarantuje przyszłe funkcjonowanie stoczni". Zaznaczył, że Gryfia ma "dodatni wynik finansowy na działalności operacyjnej".

"Chcemy dziś wszystkim zakomunikować, że stocznia Gryfia jest trwale rentowna, bo to już kolejny miesiąc i rok, który przynosi pozytywne wyniki" - mówił Gróbarczyk.

Prezes MSR "Gryfia" Krzysztof Zaremba dodał, że stocznia przez dziewięć miesięcy br. osiągała dodatni wynik, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, co zostało "zbadane przez niezależnych biegłych". Pytany o kwoty wyników finansowych w br. powiedział, że zostaną one podane po badaniach, na początku przyszłego roku, ale jest to "solidny, zauważalny plus".

Stocznia podała, że podpisała trzy umowy z firmą Vestas, która nabyła prawa do majątku po upadłym ST3 Offshore. Są to umowy: o dobrym sąsiedztwie, przedwstępna umowa dzierżawy części terenów należących do Vestas, w obrębie których posadowiony jest dok nr 5 Gryfii oraz przedwstępna umowa sprzedaży nabrzeży Kaszubskiego i Łańcuchowego.