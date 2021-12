Grudniowe hot newsy: Nowa wódka, ubojnia i wskrzeszenie marki piwa

Janusz Palikot razem ze spółką Alembik Polska wprowadził na rynek alkoholi nową wódkę o nazwie Wyjebongo, Cedrob zbuduje kolejny zakład w Rypinie, a Mazurska Manufaktura planuje wskrzesić historyczną markę Odra. Oto przegląd ważnych wieści ze spółek spożywczych.

Cedrob zbuduje kolejny zakład w Rypinie

Cedrob planuje budowę nowej ubojni zintegrowanej z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownię w wiejskiej gminie Rypin. Firma szacuje, że na ten cel przeznaczy ponad 300 mln zł. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie nawet ponad 500 osób. Będzie to jedna z największych inwestycji typu greenfield w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich latach.

W 2021 roku Cedrob zakończył na terenie powiatu rypińskiego budowę drugiej wytwórni pasz, co pozwoli na produkcję w obu obiektach nawet 1 mln ton paszy rocznie. Teraz rozpoczął proces inwestycyjny nowego obiektu. Ubojnia, przyzakładowa oczyszczalnia ścieków oraz biogazownia wygenerują ponad 500 miejsc pracy. Będą to inwestycje oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego, które wpisują się w zrównoważony rozwój regionu.

Lokalizacja dla tej inwestycji została wybrana w oparciu o dostępną infrastrukturę drogową i uwarunkowania środowiskowe, w tym związane z oddziaływaniem na lokalne społeczności. Obszar oddalony jest od zwartej zabudowy, otoczony lasami i umiejscowiony na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na inwestycje przemysłowe. Działka i jej otoczenie wyłączone było z przeznaczenia na cele mieszkaniowe o czym świadczy fakt, że niedaleko lokalne władze umiejscowiły składowisko odpadów komunalnych.

Janusz Palikot z nową wódką o nazwie Wyjebongo

Janusz Palikot razem ze spółką Alembik Polska wprowadził na rynek alkoholi nową wódkę o nazwie Wyjebongo. Przypomnijmy, że latem tego roku Palikot w ramach współpracy z inną spółką Przyjazne Państwo wyprodukował wódkę WyBUHowa.

Jak powstała nowa wódka? – Idea „Wyjebongo,” powstała w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych. Wyjebongo to skrótowy zapis filozofii życia opartej o luz i dystans, także do siebie. Nowa, unikalna wódka o 40% zawartości alkoholu bazuje na innowacyjnej recepturze. Łączy w sobie dwie technologie - rektyfikacji, służącą głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która służy do produkcji okowit i whisky. Wyjebongo to wódka mocna, ale poprzez połączenie z destylatem i aromatem marakui zyskuje przyjemny dla podniebienia smak – mówi Janusz Palikot, właściciel Alembik Polska i pomysłodawca wódki Wyjebongo.

Za projekt logotypu oraz grafiki na butelce w kolorze nasyconej magenty i soczystej pomarańczy odpowiada Tomasz Wójcik, który zaprojektował również szatę graficzną produktów BUH z suszem konopnym.

Mazurska Manufaktura wskrzesi browar Odra

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz piwa regionalnego, stawia śmiałe cele względem przejętego Browaru Profesja. Wrocławski zakład wskrzesi historyczną markę Odra, jak również skumuluje produkcję wszystkich marek bezalkoholowych całej spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Browar Profesja będzie budował silną pozycję producenta piw na rynku lokalnym poprzez reaktywację znanych, regionalnych brandów. W tym celu Mazurska Manufaktura odzyskała prawa do historycznego piwa Odra, którego ponowne warzenie będzie się odbywać we wrocławskich zakładach. Piwowarzy wrocławscy pracują nad odtworzeniem historycznej receptury, która posłuży do produkcji trzech gatunków piwa.

Browar Odra był niegdyś warzony w Browarach Mieszczańskich, które po ponad 100-letniej historii zakończyły działalność w 1996 roku. Obecnie w byłych zakładach browaru zaadaptowanych na Centrum Kulturalne organizowane są wystawy oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe.