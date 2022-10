Po przywróceniu produkcji w spółkach w Tarnowie i Puławach, Grupa Azoty obniżyła ceny nawozów azotowych do poniżej 4 tys. zł za tonę – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Azoty obniżyła ceny nawozów azotowych; fot. shutterstock

Ceny nawozów

Jak podała spółka, ceny zostały obniżone „znacząco” poniżej 4 tys. zł za tonę. W komunikacie napisano, że jest to zgodne z oczekiwaniem rynku i jednocześnie pozwala na kontynuację opłacalnej produkcji rolnej.

Grupa Azoty: Uruchomienie produkcji

12 października Grupa Azoty poinformowała, że w związku ze zmianą warunków rynkowych, podjęła decyzję o uruchomieniu produkcji na zatrzymanych instalacjach do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6.



W sierpniu Grupa Azoty informowała o czasowym zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Jak podawano, zakłady w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro.