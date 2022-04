Grupa Azoty pracuje na planowanym poziomie

Grupa Azoty poinformowała, że dostawy gazu przebiegają bez zakłóceń, a produkcja jest prowadzona na zaplanowanym poziomie. Grupa Azoty jest jednym z największych odbiorców gazu w Polsce.

Autor: PAP

Data: 27-04-2022, 16:21

Grupa Azoty pracuje na planowanym poziomie /fot. mat.pras

W środę Rosja odcięła dostawy gazu do Polski. Jednym z największych jego odbiorców są zakłady produkujące nawozy i chemikalia, takie jak Grupa Azoty.

Dostawy gazu bez zakłóceń

Grupa Azoty poinformowała w środę, że "dostawy gazu do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przebiegają bez zakłóceń".

"W nawiązaniu do informacji dotyczących wstrzymania przez Rosję dostaw gazu do Polski, Grupa Azoty informuje, że dostawy gazu ziemnego do spółek Grupy Kapitałowej realizowane są w ramach umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Polska może pozyskiwać gaz z różnych kierunków, m.in. poprzez połączenia gazowe na granicy zachodniej i południowej oraz terminal LNG w Świnoujściu. Uzupełnieniem bilansu jest krajowe wydobycie gazu oraz wysokie zapasy paliwa zgromadzone w polskich magazynach gazu" - podkreśliła Grupa Azoty.

Trwa produkcja nawozów

W oświadczeniu zaznaczono, że obecne dostawy do spółek Grupy Azoty przebiegają bez zakłóceń, a produkcja jest prowadzona na zaplanowanym poziomie. Spółki mają przygotowane plany i scenariusze operacyjne na wypadek zakłóceń lub ograniczeń dostaw gazu ziemnego.

Grupa Azoty to największy producent nawozów w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.