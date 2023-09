Grupa Azoty prowadzi dalsze rozmowy z instytucjami finansowymi w związku z sytuacją finansową spółki - poinformował w czwartek wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. Zapewnił, że grupa ma środki pieniężne i wolne limity finasowania, które umożliwiają bieżące regulowanie zobowiązań.

Wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski przypomniał, że 31 sierpnia br. spółka podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy, których zgodziły się one na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police. Wyjaśnił, że chodzi o wskaźnik dług netto/EBITDA.

"Można powiedzieć, że nie mieścimy się w przedziale dopuszczalnym przez umowy finansowania, w związku z tym podpisaliśmy porozumienie, które dotyczy daty 30 czerwca 2023 r." - wskazał Wadowski. "Prowadzimy dalej rozmowy z instytucjami finansowymi na temat kolejnych okresów. Te rozmowy są w toku. Niemniej jednak, to pierwsze porozumienie jest bardzo istotnym elementem" - dodał Wadowski.

Dodał, że wszyscy, którzy uczestniczą w tych negocjacjach "patrzą pozytywnie na ich wynik". "Jeszcze sporo pracy przed nami, niemniej jednak jesteśmy spokojni, że takie porozumienie z instytucjami finansowymi w odpowiednim momencie, takim, który będzie potrzebny, jak najbardziej jest możliwe do zawarcia - ocenił Wadowski.

Zapewnił, że sytuację finansową Grupy Azoty jest stabilna, reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. "Mamy środki pieniężne i wolne limity finasowania na takiej wysokości, która umożliwia bieżące regulowanie wszystkich naszych zobowiązań. Tutaj nie ma powodu do niepokoju" - zaznaczył. Wiceprezes podkreślił, że Grupa Azoty utrzymuje na dobrym poziomie płynność finansową i ma stabilną sytuację finansową. Poinformował, że wolne limity finansowania jakie ma Grupa Azoty to 4,2 mld zł, a środki pieniężne to prawie 1,5 mld zł. "Sytuacja spółki jest bezpieczna" - dodał.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy Azoty wyniósł -3,31. Na koniec 2022 r. kształtował się on na poziomie 0,86. Wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wyniósł 66,2 proc. podczas gdy na koniec ubiegłego roku było to 61,5 proc.

w I półroczu br. Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 mld 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 mld 9 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 proc.

Przedstawiciele Grupy Azoty tłumaczyli, że spółka w I półroczu br. borykała się w wysokimi kosztami produkcji wynikającymi z szczególnie z wysoki cen energii elektrycznej, ale też gazu i surowców chemicznych, ze spadkiem popytu na produkty, spadkiem ich cen oraz konkurencją szczególnie ze strony producentów azjatyckich, głównie w segmencie tworzy i chemicznym.

Wiceprezes Wadowski zwrócił uwagę, odnosząc się do segmentu Agro, że o ile import saletry spadł, to import mocznika był nadal istotny - wyższy niż w latach ubiegłych.

"Otworzyliśmy nowy sezon nawozowy, który charakteryzuje się zwiększonym popytem, co wpływa też na poziom naszej produkcji. Liczymy, że spadające ceny produktów rolnych będą rekompensowane rządowymi dopłatami dla rolników w wysokości 10 mld zł, dotyczącymi zakupu nawozów, paliw oraz dopłatami do cen płodów rolnych" - stwierdził Wadowski. Jego zdaniem dopłaty będą budowały popyt na nawozy.

Od III kwartału 2023 r. Grupa Azoty obserwuje istotny wzrost popytu w segmencie Agro. "W sierpniu br. spółki grupy kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton" - wskazała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty zakłada więc, że w kolejnych miesiącach producenci rolni będą nadal zwiększać swoją aktywność zakupową. W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r. - poinformowała.

Grupa Azoty podaje, że jest jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również "silną pozycję" na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Jak podkreślono, największym projektem inwestycyjnym Grupy Azoty są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.