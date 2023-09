W I półroczu br. Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 mld 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 mld 9 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 proc. - poinformowała firma w komunikacie. Dodała, że III kwartał pokazuje poprawę sytuacji spółki.

W II kwartale br. Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 mld 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4 proc.

"To kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE" - wyjaśniła spółka w komunikacie. Poinformowano również, że w I półroczu br. Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 mld 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 mld 9 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 proc.

Podkreślono jednak, że od III kwartału 2023 r. Grupa Azoty obserwuje istotny wzrost popytu w swoim największym segmencie - Agro. "W sierpniu br. spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton" - wskazała spółka.

"Zakładamy, że w kolejnych miesiącach producenci rolni będą nadal zwiększać swoją aktywność zakupową. W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r." - poinformowała Grupa Azoty.

Dodano, że wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale zostały istotnie dotknięte ograniczonym popytem w najważniejszych dla Grupy obszarach, co w dużej mierze było skutkiem napływu na europejski rynek produktów - wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce oraz bez konieczności ponoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej - głównie ze wschodu i kierunków azjatyckich. Wskazano także, że pozytywnie na wyniki II kwartału br. wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a "łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł - podano w komunikacie.

Spółka przypomniała, że 31 sierpnia br. podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy których zgodziły się one na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police. "Grupa Azoty wypracowała zarówno w 2021 i 2022 roku bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 byłaby zdecydowanie trudniejsza" - podkreślono w komunikacie.

Zwrócono także uwagę, że Grupa Azoty równolegle wdraża projekty dekarbonizacyjne, które istotnie obniżą emisyjność i zwiększą konkurencyjność Grupy Azoty, a "priorytetem na najbliższy okres pozostają ZEW Niedzica oraz projekt elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka". Dodano, że "ważnym wydarzeniem" było również uruchomienie w czerwcu br. instalacji polipropylenu w naszej nowej fabryce - Polimerach Police.

Grupa Azoty zapewniła, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej w I półroczu br. na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

"Jednocześnie Grupa Azoty realizuje szereg działań zapewniających utrzymanie dyscypliny finansowej na maksymalnym poziomie: zwiększona dyscyplina kosztowa, dostosowywanie poziomów produkcji do aktualnego popytu i działania zmierzające do zmniejszania poziomu zapasów oraz intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez własną sieć i kooperantów" - zaznaczył wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

Grupa Azoty podaje, że jest jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również "silną pozycję" na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Jak podkreślono, największym projektem inwestycyjnym Grupy Azoty są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.