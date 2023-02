Grupa Azoty zmniejszyła w styczniu 2023 roku produkcję nawozów azotowych o 17 proc., do 265 tys. ton - poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła o 14 proc. i wyniosła 65 tys. ton.

Grupa Azoty zmniejszyła w styczniu produkcję nawozów azotowych; fot. mat. pras.

Grupa Azoty: Produkcja nawozów

Produkcja nawozów specjalistycznych w pierwszym miesiącu 2023 roku spadła do 14 tys. ton z 18 tys. ton przed rokiem.



Obniżona została też styczniowa produkcja w segmencie chemii (pigmenty, mocznik i oxoplast), a także w tworzywach (poliamid). Przykładowo produkcja mocznika spadła o 39 proc., do 94 tys. ton.



"Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim" - napisano w komunikacie.