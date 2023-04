Grupa Azoty zmniejszyła w marcu 2023 roku produkcję nawozów azotowych o 35,1 proc., do 211 tys. ton - poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja nawozów wieloskładnikowych wzrosła do 46 tys. ton z 35 tys. ton rok wcześniej.

Grupa Azoty zmniejszyła w marcu produkcję nawozów azotowych; fot. PAP

Grupa Azoty: Produkcja nawozów

Produkcja nawozów specjalistycznych w marcu 2023 roku spadła do 19 tys. ton z 26 tys. ton przed rokiem.



Obniżona została też produkcja w segmencie chemii (mocznik i oxoplast), a także w tworzywach (poliamid). Przykładowo produkcja mocznika spadła do 53 tys. ton ze 115 tys. ton. Produkcja pigmentów wzrosła do 2 tys. ton z 1 tys. ton rok wcześniej.



"Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim" - napisano w komunikacie.