Grupa Azoty zwiększy produkcję. To efekt dwóch dużych inwestycji

Spółka Azoty ZAK zwiększy produkcję amoniaku i poprawi efektywność energetyczną - poinformowała Grupa Azoty we wtorek. Jak dodała, to efekt dwóch inwestycji o łącznej wartości 65,6 mln zł, które zostały zrealizowane w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej spółki.

Zgodnie z wtorkową informacją spółki, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) zakończyła dwa zadania inwestycyjne w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej. Ich efektem będzie zwiększenie produkcji, a także poprawa efektywności energetycznej oraz surowcowej - podkreślono.

"Obok pozytywnego wpływu na obniżenie wskaźników emisji, zrealizowane zadania przyczynią się do zwiększenia produkcji amoniaku" - zaznaczył cytowany w komunikacie prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, do której należą kędzierzyńskie Azoty.

Dodano, że obie inwestycje o łącznej wartości 65,6 mln zł zrealizowano w obrębie kędzierzyńskiego Wydziału Amoniaku.

W co zainwestowały Azoty Kędzierzyn?

Spółka podkreśliła, że kluczowym elementem pierwszej inwestycji - modernizacji węzła półspalania - była wymiana palnika reaktora półspalania. Wyjaśniono, że przyczyni się to do obniżenia stosunku pary do węgla podczas produkcji wodoru. To pozwoli przedłużyć okres eksploatacji katalizatorów i pozytywnie wpłynie na wskaźniki emisji.

Poinformowano również, że druga inwestycja - zaprojektowanie i wykonanie wnętrza kotła i przegrzewacza pary - pozwoli zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo procesu technologicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w urządzeniach materiałów odpornych na wyższe temperatury.

Grupa Azoty ZAK podała, że Nowa Koncepcja Energetyczna to pakiet zadań stanowiący alternatywę dla realizacji drugiego etapu elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK. Kluczowym założeniem inwestycji jest wykorzystanie ciepła procesowego pochodzącego z instalacji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. W ramach pakietu NKE pozostały do ukończenia dwa zadania: zakup i zabudowa nowej sprężarki tlenu (w Wydziale Amoniaku) oraz budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej (w Jednostce Biznesowej Energetyka).

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w takich sektorach gospodarki, jak: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy i motoryzacyjny. Spółka posiada własną elektrociepłownię i port załadunkowy, a także świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne.