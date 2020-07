Grupa Canpack wchodzi na amerykański rynek z produkcją puszek

Zakład, którego zakończenie budowy oraz gotowość produkcyjna planowane są na ostatni kwartał 2021 roku, z czasem ma zapewnić lokalnie ponad 400 miejsc pracy.

“Od kiedy 30 lat temu po raz pierwszy zainwestowaliśmy w CANPACK, firma zmieniła się z lokalnego producenta stalowych puszek dla przemysłu spożywczego w globalnego wytwórcę opakowań, zatrudniającego niemal 8 tys. pracowników w 28 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Europie, Ameryce Południowej, Indiach, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Bardzo cieszymy się, że wprowadzamy Grupę CANPACK do Stanów Zjednoczonych, największego światowego rynku aluminiowych puszek napojowych. Pomimo wielu atrakcyjnych lokalizacji wybraliśmy Pensylwanię, nie tylko dlatego, że tutaj jest mój dom oraz jest to miejsce, gdzie GIORGI GLOBAL HOLDINGS prowadzi swoją działalność związaną z wytwarzaniem opakowań dla produktów rolnych i spożywczych. Do tej decyzji przyczyniło się również ciepłe przyjęcie, jakie otrzymaliśmy od gubernatora Wolfa oraz całego jego zespołu, a także od Departamentu Rozwoju Społeczności i Gospodarki, Departamentu Ochrony Środowiska oraz senatora Johna Blake'a, Kyle Mullins’a reprezentującego dystrykt, Komisarzy hrabstwa Lackawanna, dzielnicy Olyphant oraz the Mid-Valley School District” powiedział Peter Giorgi, Prezes Giorgi Global Holdings, Inc.

„Od pokoleń tego typu przedsięwzięcia były źródłem przychodów, zatrudnienia oraz powodem do dumy dla tysięcy rodzin hrabstwa Lackawanna. Cieszę się, że CANPACK przywróci setki bardzo potrzebnych i dobrze płatnych miejsc pracy w naszym regionie, a szczególnie na tak rozległym terenie przemysłowym, jakim jest Olyphant”, powiedział senator John Blake. „Wyrażam moje uznanie dla działań podjętych przez Administrację i cały zespół Gubernatora oraz za ogromny wysiłek, aby przyciągnąć firmę CANPACK do naszego regionu i za podkreślenie wagi wartości partnerstw publiczno-prywatnych dla naszego regionu, naszych mieszkańców i naszej gospodarki”.

“CANPACK to wspaniała firma z perspektywami na dalszy wzrost. Jesteśmy podekscytowani wejściem na amerykański rynek, dzięki czemu jeszcze lepiej będziemy odpowiadać na potrzeby naszych globalnych konsumentów” – powiedział Roberto Villaquiran, Prezes Grupy CANPACK. „Wśród naszych klientów są najwięksi producenci napojów na świecie. Aby być dla nich równorzędnym partnerem, musimy być tutaj,

w Stanach Zjednoczonych” – dodał.

„Zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność firmy jako członka lokalnej społeczności mają fundamentalne znaczenie dla CANPACK”, zauważył Villaquiran, dodając, że „Inwestycje w przekształcenie terenów poprzemysłowych w najnowocześniejszy zakład produkcyjny puszek aluminiowych i centrum operacyjne, tworzące lokalne miejsca pracy i przynoszące korzyści społeczności, a jednocześnie produkcja niezbędnych opakowań, które można poddawać recyklingowi w nieskończoność, są zgodne z założeniami CANPACK. Chcemy koncentrować się na zrównoważonym rozwoju, wspierać lokalne społeczności i z pasją odpowiadać na potrzeby naszych klientów. ”