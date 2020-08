Grupa CANPACK z nowym Dyrektorem ds Zrównważonego Rozwoju

Powołanie na to stanowisko Johna O’Maoileoina potwierdza szczególne znaczenie, jakie CANPACK przywiązuje do zrównoważonego rozwoju, zarówno w kontekście społecznym, jak i środowiskowym, a także z punktu widzenia działalności biznesowej firmy. Ze względu na ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach związanych z rozwojem odpowiedzialnego biznesu, rola Johna w głównej mierze będzie polegać na dalszym rozwijaniu i doskonaleniu zrównoważonych praktyk oraz reputacji Grupy CANPACK w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, w tym pracowników, dostawców, klientów oraz organizacji odpowiedzialnych za kwestie regulacyjne. Dodatkowo, do zadań Johna O’Maoileoina będzie należało opracowanie strategicznej i merytorycznej odpowiedzi firmy w ramach kluczowych tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

“Bardzo się cieszę, że dołączam do Grupy CANPACK, dla której kwestie zrównoważonego rozwoju są kluczowym elementem strategii biznesowej oraz kultury organizacyjnej. Szczególnie ważna jest dla mnie możliwość pracy w firmie, której działalność biznesowa obejmuje cały cykl życia opakowań – od surowca, poprzez proces produkcji i łańcuch dostaw, aż do recyklingu i ponownego użycia – w myśl gospodarki obiegu zamkniętego” – mówi John O’Maoileoin

Przed dołączeniem do Grupy CANPACK, John O’Maoileoin był Dyrektorem ds. Odpowiedzialności Biznesu w Aldi UK, gdzie odpowiadał za opakowania, raportowanie zmian klimatycznych, redukcję zużycia energii, etyczny handel, programy społeczne oraz rolnictwo. Wcześniej pełnił funkcję Szefa ds. Społecznej Odpowiedzialności w Dairy Crest (aktualne Saputo Dairy). Pracował także w departamencie Corporate Affairs w Tesco.