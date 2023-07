Współpracę przy budowie stelaży do instalacji fotowoltaicznych podążających za słońcem przewiduje list intencyjny podpisany w środę w Poznaniu przez Grupę Enea i H.Cegielski-Poznań (HCP). Zapowiadany jest też montaż na terenie HCP instalacji fotowoltaicznych.

Grupa Enea poinformowała w środę, że podpisanie dokumentu związane jest z realizacją strategii rozwoju Grupy, zakładającej dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych.

Jak podano w przekazanym PAP komunikacie prasowym, jednym z ważnych potencjalnych pól współpracy obu podmiotów będzie przygotowanie specjalnych stelaży pod instalację fotowoltaiczną, której panele podążają za słońcem. Nad autorskim rozwiązaniem tego typu pracuje spółka Enea Serwis, która nawiązała współpracę z konstruktorem z Polski. Grupa Enea już sprawdza potencjał instalacji w warunkach rzeczywistych; powstała prototypowa instalacja złożona z dwóch modułów, a pierwsze wyniki testów wskazują na odpowiednią efektywność instalacji.

"Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Obecnie posiadamy projekty typu greenfield z wydanymi warunkami przyłączenia na 525 MW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanym pozwoleniem na budowę. To ogromny projekt inwestycyjny, który zakłada wykorzystanie posiadanych przez Grupę kompetencji w zakresie budowy farm fotowoltaicznych" - wskazał prezes Enei Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Enea jest zainteresowana możliwą realizacją przez HCP elementów oraz całych konstrukcji wsporczych na potrzeby realizacji farm fotowoltaicznych. Podpisany list intencyjny zakłada również współpracę poznańskich firm w zakresie wykorzystania potencjału nieruchomości należących do HCP do budowy instalacji fotowoltaicznych. Instalacje tego typu miałyby również być przystosowane do zapewnienia HCP autokonsumpcji energii powstałej ze słońca, co może wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji.

"We współpracy z Grupą Enea upatrujemy szans na poprawę efektywności energetycznej i obniżenie kosztów produkcji przemysłowej dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł fotowoltaicznych" - poinformował prezes H.Cegielski-Poznań Krzysztof Zalewski, cytowany w komunikacie.

Jak podano, główną cechą tzw. instalacji nadążnej jest podążanie paneli fotowoltaicznych za pozornym ruchem słońca po niebie. Dzięki temu panele pozostają przez cały dzień w optymalnym położeniu w kierunku do słońca, produkując energię elektryczną efektywniej niż standardowe rozwiązania zainstalowane na nieruchomych stelażach. Konstrukcja powstała z myślą o zastosowaniu w projektach wielkopowierzchniowych, ale dzięki modułowej konstrukcji może być wykorzystywana na mniejszą skalę.

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów.

H.Cegielski-Poznań to firma założona w 1846 r. przez Hipolita Cegielskiego. Zapewnia realizację projektów w zakresie konstrukcji stalowych. HCP jest też producentem dmuchaw promieniowych oraz części zamiennych do silników okrętowych; prowadzi usługi serwisowe dla silników na statkach i dmuchaw promieniowych.