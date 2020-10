Grupa Euler Hermes informuje o zmianie na stanowisku CEO

Dyskontów covidowa ucieczka do przodu

Wilfried Verstraete dołączył do zespołu Euler Hermes w 2009 roku i przeprowadził Grupę przez światowy kryzys finansowy. Pod jego kierownictwem nastąpiła transformacja działającego od stu lat ubezpieczyciela należności w firmę prawdziwie zorientowaną na klienta i opierającą swoją działalność na rzetelnych danych, będącą liderem sektora technologii finansowych oferującym klientom rozwiązania cyfrowe w czasie rzeczywistym. Będzie nadal pełnił funkcję doradcy nowej Prezes w 2021 roku. Zachowa również pozycje w zarządzie spółek Euler Hermes SA, Euler Hermes North America, Solunion oraz Euler Hermes Reinsurance AG.

Clarisse Kopff (47 l.) jest absolwentką ESCP i ukończyła studia podyplomowe na Université Paris Dauphine oraz niemiecki Diploma Kaufmann. Obecnie pełni funkcję Dyrektor Finansowej spółki Allianz France. Jej kariera rozpoczęła się w dziale windykacji zadłużenia w londyńskim oddziale Lehman Brothers, następnie pracowała jako audytor w PricewaterhouseCoopers w Paryżu, a w 2001 roku rozpoczęła pracę w Euler Hermes na stanowisku kontrolera w paryskim podmiocie firmy. Od 2007 roku zajmowała w Euler Hermes szereg stanowisk wiążących się z coraz większą odpowiedzialnością oraz o coraz szerszym zasięgiem międzynarodowym: dyrektor kontrolingu dla działalności prowadzonej we Francji i krajach regionu śródziemnomorskiego (2007-2011); dyrektor działu kontrolingu Grupy (2010 – 2012); dyrektor działu księgowości, kontrolingu, aktuariatu i relacji inwestorskich (2012-2013); dyrektor Grupy ds. finansów (lipiec 2013). W dowód uznania za jej pro-klienckie podejście, Clarisse została w 2014 roku awansowana na stanowisko Dyrektor Finansowej Grupy, odpowiedzialnej za wszystkie funkcje finansowe w Grupie, zarządzanie jej aktywami, kwestie prawne i zapewnienie zgodności z przepisami, fuzje i przejęcia, zarządzanie aspektami podatkowymi i zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem.

Jestem bardzo wdzięczna za owocne i obfitujące w wydarzenia lata spędzone w różnych zespołach Allianz France. Przyszłam do firmy w kluczowym momencie, gdy branża musiała zdefiniować się na nowo w obliczu obniżonych stóp procentowych a więc i zwrotu z inwestycji. To wyzwanie zmusiło nas do opracowania nowych modeli finansowych, a także przyspieszenia cyfrowej transformacji naszej organizacji.