Grupa Fracht otrzymała certyfikat GDP

Przyznanie certyfikatu GDP (Good Distribution Practice - Pharma) poświadcza zgodność systemów zarządzania jakością Grupy Fracht w Bazylei z restrykcyjnymi wytycznymi Komisji Europejskiej (2013/C 343/01). Jego zakres obejmuje międzynarodowy transport i usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej, w tym przewozy w temperaturze kontrolowanej. Otrzymanie certyfikatu potwierdza pełną gotowość i przygotowanie zespołu Grupy Fracht do obsługi firm tego sektora, z zagwarantowaniem najwyższej jakości usług i pełnego bezpieczeństwa łańcuchów dostaw produktów leczniczych.

Certyfikat GDP dla Grupy Fracht w Bazylei, ważny przez okres 3 lat, został przyznany przez niezależną, międzynarodową firmę certyfikującą Bureau Veritas.

Fracht dla farmacji i health care

Grupa Fracht ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z branży farmaceutycznej i health&care. Dzięki potencjałowi sieci logistycznej obejmującej ponad 115 oddziałów na 6 kontynentach, know-how lokalnych zespołów i wsparciu sprawdzonych partnerów, Fracht realizuje międzynarodowe i krajowe dostawy morskie, lotnicze i drogowe, z wykorzystaniem różnych środków transportu.

Oddziały Grupy Fracht na całym świecie, w ramach akcji #together against COVID-19 aktywnie wspierają też działania na rzecz walki z pandemią koronawirusa (COVID-19), organizując przewozy różnego rodzaju środków medycznych i ochrony osobistej. Wśród przykładów zrealizowanych zleceń wymienić można dedykowane transporty lotnicze ponad 3 mln maseczek ochronnych i środków medycznych o łącznej wadze blisko 14 ton z Chin do Szwajcarii czy 53 mln testów na COVID-19 z Chin do Niemiec. Dostawy te wymagały od zespołów Fracht zorganizowania w ciągu niespełna dwóch miesięcy 43 lotów czarterowych na trasie Szanghaj - Dusseldorf/Frankfurt.