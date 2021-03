Grupa Fracht wchodzi do Meksyku i Indii

Grupa Fracht uruchomiła dwa nowe oddziały

Fracht FWO Polska znacząco wzmacnia swoją ofertę

W marcu, poprzez przejęcia lokalnych firm, Fracht uruchomił dwa nowe oddziały - Fracht Indie i Fracht Logistics Mexico.

Siedziba pierwszego meksykańskiego oddziału Fracht mieści się w stolicy kraju – Mexico City, jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych, przemysłowych i finansowych. Uruchomienie nowego oddziału związane było z przejęciem Valmik Logistics Mexico, start-upu działającego w branży logistycznej. Tworzący go specjaliści i menedżerowie weszli w skład zespołu Fracht Logistics Mexico. Dzięki ich doświadczeniu i świetnej znajomości meksykańskiego rynku TSL, nowy oddział Frachtu będzie wspierać klientów w zakresie usług logistycznych (4PL), spedycyjnych (fracht morski, lotniczy i drogowy) oraz organizacji transportów niestandardowych i realizacji project cargo.

Meksyk jest drugą największą gospodarką w Ameryce Łacińskiej po Brazylii i 15. największą gospodarką na świecie z nominalnym PKB w wysokości 1,22 bln USD. Co warto też podkreślić, Meksyk ma podpisanych 14 umów handlowych, w tym USMCA (umowa o wolnym handlu między USA, Meksykiem i Kanadą). Łączna wartość eksportu i importu towarów i usług wynosi ok. 80 proc. PKB.

Fracht goes to India – początek samodzielnej działalności i dalsze inwestycje

Pierwszy oddział Grupy Fracht w Indiach został otwarty w Bombaju (Mumbaj), nie tylko w jednej z największych aglomeracji kraju, ale też ważnym, z punktu widzenia globalnej logistyki, węźle komunikacyjnym i kolejowym. Znajduje się tam drugi co do wielkości międzynarodowy port lotniczy i jeden z największych morskich portów przeładunkowych na świecie, zwany też „bramą do Indii”. Uruchomienie tutaj oddziału wiąże się z systematycznie rosnącą aktywnością Grupy Fracht na lokalnym rynku. Spółka Fracht Indie jest już gotowa do rozpoczęcia pełnej działalności operacyjnej, co wiąże się z posiadaniem niezbędnych licencji (IATA, FIATA, DGM, FFI) wymaganych przy obsłudze frachtu morskiego, lotniczego, drogowego i obsługi przeładunków w transporcie śródlądowych, a także odpraw celnych na terenie całych Indii. 11-osobowy zespół Fracht Indie zarządzany jest przez menedżerów z dużym doświadczeniem w branży spedycyjnej, szczególnie w zakresie organizacji transportów ponadgabarytowych. Grupa Fracht, ze względu na wielkość rynku indyjskiego, już teraz zapowiada dalszą rozbudowę sieci logistycznej w tym kraju.