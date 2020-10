Grupa Fracht wzmacnia obecność w Ameryce Północnej i uruchamia nowy oddział w Kanadzie

Nowy oddział Grupy Fracht zlokalizowany jest w Toronto, jednym z największych i najszybciej rozwijających się miast w Kanadzie, uważanym za biznesową i finansową stolicę tego kraju. Toronto jest też ważnym węzłem komunikacyjnym i transportowym. Tu m.in. znajduje się największy kanadyjski port lotniczy, wymieniany wśród 30 głównych lotnisk cargo na świecie, Toronto-Lester B. Pearson, który obsługuje 175 międzynarodowych destynacji. Doświadczony zespół Fracht Canada będzie wspierać klientów w zakresie usług logistycznych i spedycyjnych, w tym frachtu lotniczego, drogowego, morskiego i kolejowego oraz organizacji transportów specjalnych. Pierwszy oddział Fracht w Kanadzie umiejscowiono w Vancouver – Burnaby, leżącym w zachodniej części kraju.

- Cieszymy się z otwarcia drugiego oddziału w Kanadzie, to z pewnością wzmocni pozycję Grupy Fracht, a tym samym jej polskiej spółki na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku północnoamerykańskim. To kluczowy kierunek rozwoju biznesu, w którego obsłudze specjalizujemy się od wielu lat. Dzięki współpracy z doświadczonymi lokalnymi zespołami Fracht, organizujemy dostawy różnych grup towarowych do praktycznie każdego miejsca w USA i Kanadzie, bez względu na to czy są to ładunki kontenerowe, specjalne, wymagające przewozu w temperaturze kontrolowanej czy project cargo – mówi Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska.

Silna pozycja Grupy Fracht w Ameryce Północnej

W Ameryce Północnej Grupa Fracht jest obecna zarówno w Kanadzie jak i USA, gdzie posiada 9 biur (Houston, Miami, San Diego, Los Angeles, Atlanta, Norfolk, Chicago, Nowy Jork i Boston). Dla Fracht FWO Polska to ważny rynek dla rozwoju usług. Operator korzysta z sieci oddziałów Grupy, obsługując różne rodzaje ładunków, od kontenerowej drobnicy aż po dostawy ponadnormatywne dla branż m.in. automotive, chemicznej, FMCG, a także dla sektora energetycznego i przemysłu ciężkiego. Warto tutaj wspomnieć, że Fracht USA jest też lokalnym operatorem kolejowym, który posiada własny tabor 67 specjalistycznych wagonów do transportu ładunków ciężkich. To w znaczący sposób upraszcza i ułatwia dostawy na terenie USA i Kanady.

Wymiana handlowa z kontynentem amerykańskim rośnie

Ameryka Północna odgrywa ważną rolę w wymianie handlowej naszego kraju. Już od wielu lat na liście 10 najważniejszych kierunków dla polskiego eksportu i importu znajdują się Stany Zjednoczone. Zwiększają się też obroty wymiany handlowej z Kanadą. Według danych Statistics Canada* w 2019 roku osiągnęły poziom 3,082 mld CAD (dolarów kanadyjskich), o 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wśród państw Unii Europejskiej współpracujących z Kanadą, Polska zajmuje 9. miejsce na liście największych eksporterów (wzrost o 10,8 proc.) i importerów (spadek o 0,1 proc.). Do tego kraju najczęściej dostarczano z Polski części silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, części dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, także meble drewniane. Z Kanady przywożono m.in. części turbin gazowych, węgiel bitumiczny, części samolotów i śmigłowców, aparaty słuchowe, art. spożywcze w tym pożywienie dla zwierząt.