Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. Stacje powiększą sieć koncernu do 604 obiektów.

Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw/fot. shutterstock

Grupa Orlen na zakupach. Finalizuje zakup 17 stacji paliw

"Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii" - ogłosił w czwartek PKN Orlen. Koncern podkreślił w komunikacie, że realizacja transakcji powiększy jego sieć do 604 obiektów i uzupełni jej geograficzny zasięg, gdyż dotychczas stacje paliwowe Grupy Orlen zlokalizowane były przede wszystkim w zachodnich i północnych krajach związkowych Niemiec.

"Finalizujemy zakup 17 stacji w południowych Niemczech. Transakcję finansujemy ze środków pozyskanych ze sprzedaży części stacji Lotosu. Dzięki temu przyspieszamy rozwój niemieckiej sieci i uzupełniamy jej dostępność o południowe landy, gdzie dotychczas nie byliśmy silnie obecni" - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek we wpisie na Twitterze.

Zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern do 2030 r. "będzie miał 3,5 tys. stacji paliw na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowej", przy czym udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.