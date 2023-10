Biznes i technologie

Grupa Orlen uzyskała koncesje pod budowę pięciu farm wiatrowych na Bałtyku

Autor: PAP

Data: 02-10-2023, 13:42

Grupa Orlen otrzymała ostateczną decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Jak podał w poniedziałek koncern, kolejnych pięć jego morskich farm będzie miało moc ok. 5,2 GW, co pozwoli zasilić ok. 8 mln gospodarstw domowych.