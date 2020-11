Grupa Plast-Box na sporym plusie

W ciągu 9 miesięcy 2020 roku giełdowy producent opakowań z tworzyw sztucznych Grupa Plast-Box, odnotował dwucyfrową poprawę kluczowych wskaźników w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku mimo, iż przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach br. spadły r/r o -5,9% i wyniosły 157,4 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Plast-Box wygenerował 11,7 mln zysku netto, co oznacza wzrost o 48,1% wobec tego samego okresu 2019 roku. Wynik EBITDA wzrósł r/r o 49% do 28,8 mln zł. Marża EBITDA umocniła się o 6,7 p.p. i wyniosła 18,3%.