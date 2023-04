Szacujemy, że Grupa PZU powinna osiągnąć w 2024 r. zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na poziomie 4,3 mld zł wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii 3,4 mld zł - poinformował w czwartek ubezpieczyciel. Dodał, że zmiana wynika z wdrożenia nowego standardu sprawozdawczości.

PZU poinformowało w komunikacie, że zarząd spółki w czwartek przyjął dokument "Wpływ wdrożenia MSSF 17 i zmian w otoczeniu makroekonomicznym na mierniki Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024". Dokument ten został też zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PZU.

W komunikacie prasowym PZU wyjaśniono, że ubezpieczyciel wprowadził MSSF 17, czyli nowy, międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej dla umów ubezpieczeniowych. Wpływa on na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych, ale - jak wskazano - nie zmienia nic w zakresie potencjału firmy do budowy wartości, realizacji strategicznych celów czy poziomu wypłacanych dywidend. Wdrożenie MSSF 17 oraz uwzględnienie zmian w otoczeniu makroekonomicznym skutkuje natomiast koniecznością aktualizacji kluczowych mierników obowiązującej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 - zauważono.

"Wdrożenie MSSF 17 było dla całej branży ubezpieczeniowej poważnym wyzwaniem, wymagającym ogromnej pracy zarówno zespołów księgowości, aktuariatu, kontrolingu, jak i zarządzania oraz zespołów informatycznych" - podkreślił Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy (CFO), cytowany w komunikacie. "Jednocześnie dokonujemy aktualizacji głównych miar strategii Grupy PZU, by uwzględnić znaczące zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, które nastąpiły od czasu jej opracowania, w szczególności dotyczące poziomu stóp procentowych" - dodał.

W komunikacie poinformowano, że poza nowymi miarami oraz ich inną wyceną, zmiany skutkują aktualizacją projekcji finansowych, w tym najważniejszej z nich - prognozowanego zysku na rok 2024. "Szacujemy, że Grupa PZU powinna osiągnąć w 2024 roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na poziomie 4,3 mld zł (wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii 3,4 mld zł)" - wskazano.

Podano także przykład najpopularniejszego dotąd wskaźnika obrazującego rozwój biznesu ubezpieczeniowego - składki przypisanej brutto, który zostaje zastąpiony nową miarą - przychodami brutto z ubezpieczeń. "Składka przypisana nie będzie już wykazywana bezpośrednio w sprawozdaniach skonsolidowanych wg MSSF 17, ale Grupa PZU będzie wciąż obserwowała i wyliczała ten miernik finansowy, by zachować możliwość porównań historycznych i do całego rynku, a także na potrzeby raportowania do KNF" - przekazano.

Jak zauważono, że Grupa PZU w 2022 r. zanotowała przypis składki na poziomie 26,7 mld zł. "Gdyby zastąpić to przychodami z ubezpieczeń wg MSSF 17, wyniosłyby one 24,8 mld zł. W aktualnej strategii celem na rok 2024 było osiągnięcie przypisu składki w wysokości 26,2 mld zł. Teraz ten miernik zostaje zastąpiony przychodami z ubezpieczeń w wysokości 28 mld zł" - wyjaśniono. Dodano, że oznacza to, że - wg MSFF 17 - Grupa PZU prognozuje wzrost przychodów z ubezpieczeń w pozostałej jeszcze, dwuletniej perspektywie strategii o 13 proc.

"Mimo wyższego zaktualizowanego wyniku finansowego w roku 2024, znaczący wzrost wyceny kapitałów powoduje spadek zwrotu na kapitale (ROE)" - przekazano. Wskazano, że w związku ze specyfiką MSSF 17 w zakresie ujmowania wpływu stóp procentowych, część ubezpieczycieli wprowadziło nowy miernik - skorygowany zwrot na kapitale (aROE), obliczany na bazie kapitału z wyłączeniem pozostałych całkowitych dochodów z działalności ubezpieczeniowej (obrazujących m.in. wpływ zmian makro na wysokość kapitałów Grupy PZU), co zapewnia większą stabilność nowego miernika. Jak poinformowano, zakładany na rok 2024 aROE wynieść ma 15,5 proc.

W marcu br. Grupa PZU przekazała, że w 2022 r. wypracowała "najwyższy wynik netto od debiutu PZU SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed 13 laty". Zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 3,374 mld zł, co daje zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 19,5 proc., to o 2,1 p.p. powyżej strategii spółki i 0,9 p.p. powyżej poziomu z roku 2021. W 2022 r. Grupa PZU osiągnęła też najwyższy w swojej historii przypis składki brutto na poziomie 26,7 mld zł, przekraczając cel strategiczny na 2024 rok o ponad 0,5 mld zł.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

Ze sprawozdania Grupy za 2022 r. wynika, że Skarb Państwa na koniec ub.r. miał 34 proc. udziału w kapitale i głosach, a fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE - 6 proc., pozostałe 60 proc. stanowili akcjonariusze poniżej progu 5 proc. Na koniec 2022 roku udział OFE i TFI w akcjonariacie PZU wyniósł odpowiednio 16,7 proc., to spadek o 0,8 p.p. r/r, oraz 3,6 proc., czy mniej o 0,5 p.p. r/r.