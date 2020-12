Grupa Raben partnerem Szlachetnej Paczki

Paczka od wielu lat łączy ludzi. Jest to szczególnie ważne w roku, w którym zachowujemy dystans społeczny, mamy mniej okazji do wychodzenia i jesteśmy bardziej ostrożni w kontaktach międzyludzkich. Szlachetna Paczka dostosowała się do tej rzeczywistości i choć w trosce o bezpieczeństwo kontaktów bezpośrednich jest mniej, nadal zbliża i dociera do tych najbardziej potrzebujących.

Grupa Raben wrażliwość społeczną ma w swoim DNA. Firma ma świadomość, że nie funkcjonuje w wydzielonej przestrzeni społecznej. Kieruje się słowami Miltona Friedmana, który pisał, że przedsiębiorstwo może tak długo kontynuować swoją działalność, jak długo społeczeństwo uważa, że jest mu ono potrzebne. Chcąc być dobrym sąsiadem i odpowiedzialnym obywatelem Grupa podejmuje liczne inicjatywy wspierające społeczności lokalne. W tym roku postanowiła wesprzeć również Szlachetną Paczkę.

„W Grupie Raben mamy drive do pomagania, dlatego w tym szczególnym czasie postanowiliśmy podzielić się tym co potrafimy robić najlepiej – naszym know-how w zakresie logistyki i organizacji transportów oraz naszą flotą do realizacji dostaw w ramach Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki.” – mówi Jakub Krzewina, CSR manager w Grupie Raben i dodaje – „Mamy świadomość, że pandemia dodatkowo spotęgowała problem ubóstwa i sprawiła, że sytuacja życiowa wielu osób uległa pogorszeniu. Jako operator logistyczny, obsługujący różne branże jesteśmy zdeterminowani do wyeliminowania ubóstwa - wspieranie takich inicjatyw to element realizacji naszej strategii. Czujemy, że jesteśmy tutaj istotnym ogniwem i mamy nadzieję na kontynuację współpracy także w przyszłości.”

Tegoroczny Weekend Cudów odbył się w dniach 12-13 grudnia. Grupa Raben jako partner projektu przetransportowała paczki dla potrzebujących z magazynów centralnych do magazynów lokalnych, z których następnie wolontariusze Szlachetnej Paczki dostarczyli je do rąk potrzebujących. W akcję pomocy po stronie Raben zaangażowanych było 18 kierowców i 15 osób planujących transporty, które dotarły do 50 punktów rozładunku w całej Polsce pokonując łącznie 9 107 km.

„W tych niesamowitych chwilach już drugi rok towarzyszy nam firma RABEN, której samochody przemierzają Polskę, aby każda rodzina w potrzebie otrzymała pomoc. Z magazynów zlokalizowanych w dużych miastach (m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk), w których było więcej Darczyńców przetransportowały swoimi ciężarówkami Szlachetne Paczki w rejony, gdzie ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Dzięki takim transportom, pomimo znacznych odległości, Szlachetna Paczka łączy ludzi. Tych, którzy mają otwarte serca i pomagają z osobami, które tej pomocy bardzo potrzebują. Dziękujemy, że jesteście z nami” – powiedziała Dominika Langer-Gniłka, Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju.

W tym roku realizowana jest już 20. edycja Szlachetnej Paczki, wzięło w niej udział ponad 8 tysięcy wolontariuszy, a w ramach Weekend Cudów pomoc otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin.