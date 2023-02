Ponadto branża TSL od dłuższego czasu zmaga się z brakiem kierowców. Przede wszystkim jednak Europa stanęła w obliczu wielkiej ludzkiej tragedii, spowodowanej wojną w Ukrainie, która zachwiała światem w wielu różnych aspektach.

- Dla Grupy Raben był to bez wątpienia bardzo dobry rok. W pierwszym kwartale dołączyła do nas Austria, więc obecnie rodzina Raben liczy już ponad 11 000 osób w 15 krajach. To bardzo satysfakcjonujący wzrost – nie tylko pod kątem zwiększenia zasięgu działania, ale także rozwoju i udoskonalania naszych usług. Jest to zasługą naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i naszego zespołu People with drive – wszyscy oni mieli wkład w ten sukces. Równocześnie tuż za naszą granicą obserwujemy sytuację, która nie powinna się wydarzyć w wolnej Europie, a jednak stała się faktem. Ukraina jest częścią naszego biznesu i staramy się wspierać naszych pracowników, angażując się w rozmaite inicjatywy pomocowe

– powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben.