Grupa Raben wspiera pierwszą linię frontu walki z COVID19

Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Firma do koncepcji CSR podchodzi w sposób kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne ze strategią biznesową organizacji. Również teraz, w obliczu epidemii, Grupa Raben nie mogła pozostać bierna wobec potrzeb tych, dla których pomocna dłoń w obecnej sytuacji jest na wagę złota.

W Polsce Grupa Raben we współpracy z Lions Club Poznań Pillory zorganizowała charytatywne transport drogowy sprzętu medycznego zakupionego przez działającą przy Naczelnej Izbie Lekarskiej Fundację Lekarze Lekarzom w ramach akcji wsparcia walczących z COVID-19 na pierwszej linii frontu. Sprzęt o łącznej wartości 20 mln złotych przekazanych Lekarze Lekarzom przez Kulczyk Foundation to ponad 57 ton środków ochrony osobistej, które za pośrednictwem Grupy Raben trafiły do Izb Lekarskich, a następnie są dystrybuowane do szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich w całej Polsce. W ramach wspomnianej współpracy firma dostarczyła na pierwszą linię frontu 1 mln maseczek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95 oraz po 100 tys. kombinezonów, przyłbic i gogli. Towar został sprowadzony z Chin do Poznania pod koniec kwietnia br. na pokładzie 4 samolotów LOT Cargo. Firma Raben Logistics Polska, przy współpracy z żołnierzami dokonała przeładunku towaru, który następnie trafił do centrum dystrybucyjnego Grupy w Gądkach pod Poznaniem, skąd został rozdystrybuowany do Izb Lekarskich na terenie całego kraju.

„Jesteśmy pełni uznania dla profesjonalizmu Raben Logistics, dzięki zaangażowaniu spółki środki ochrony osobistej trafiły do izb lekarskich w całej Polsce natychmiast po ich odebraniu z lotniska Ławica – co miało kluczowe znaczenie dla całej organizowanej akcji pomocy humanitarnej.” - powiedział Jacek Masiota Prezydent Lions Club Poznań Pillory.