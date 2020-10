Grupa Raben z nową stroną internetową

W obecnych czasach, gdy digitalizacja nabrała tempa a szybki dostęp do wiarygodnych danych jeszcze nigdy nie był tak istotny, szczególnie ważne jest zapewnienie swoim klientom sprawnych i dynamicznych narzędzi do pracy. Mając to na uwadze, a jednocześnie śledząc najnowsze trendy online Grupa Raben z dniem 23 października uruchomiła nową stronę internetową.

„Nowa strona to nasza odpowiedź na zmieniający się świat online, a my zawsze jesteśmy blisko naszych klientów.” – wyjaśnia Katarzyna Bartkiewicz, digital marketing manager z Grupy Raben – „Bohaterami nowego serwisu są pracownicy firmy czyli „People with drive”, podobnie jak budują Grupę Raben, tak również tworzą naszą stronę www. Poprzez ten wizual chcemy pokazać naszym odwiedzającym: klientom czy potencjalnym pracownikom, że jesteśmy pełni energii, zaangażowania a przede wszystkim tworzymy zgrany zespół, gotowy na nowe wyzwania.”

Świeży design strony dostosowany jest do najnowszych wymagań UX. Uproszczone menu, które pozwala na szybki dostęp do najważniejszych funkcjonalność, proste formularze do wyceny przesyłki oraz ciekawe filmy pokazujące Grupę Raben to tylko niektóre z nowości czekające na odwiedzających.

Jednak, na nowoczesnym i dynamicznym wyglądzie się nie kończy. Użytkownicy nowej strony mogą przede korzystać z: łatwego dostępu do strefy klienta; zaawansowanej wyszukiwarki oddziałów, szybkiego sprawdzania statusu przesyłki oraz możliwości wyświetlania strony offline.

Nowa strona to również łatwość korzystania z całości treści na urządzeniach mobilnych, przyjazne przewijanie oraz menu dostosowane do użytkowników preferujących korzystanie ze smartfonów.

W celu poprawienia jakości użytkowania strony, Raben zdecydował się na innowacyjny krok i przygotowanie serwisu w oparciu o TYPO3PWA. Progresywne Aplikacje Internetowe (PWA) łączą w sobie najlepsze cechy stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dzięki temu nowy serwis jest dużo szybsza oraz działa nawet wtedy, kiedy użytkownik nie ma dostępu do sieci lub korzysta z wolnego łącza.

Strona powstała przy współpracy z partnerem technologicznym: Macopedia, specjalizującym się w kompleksowym wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań web i e-commerce. Firmy już od ponad 5 lat wspólnie rozwijają serwis Raben, dodając nowe funkcjonalności. Przy jego najnowszej odsłonie Macopedia była odpowiedzialna za przygotowanie projektu graficznego UX, wdrożenie systemu zarządzania treścią TYPO3 oraz zbudowanie strony w oparciu o TYPO3PWA.