Grupa Raben zajęła 7560 m kw. w Panattoni Park Gdańsk Airport

Panattoni potwierdza kurs najemców na Trójmiasto. Do jednej z największych inwestycji w regionie - Panattoni Park Gdańsk Airport – wprowadziła się firma Raben Logistics Polska.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 19-07-2021, 15:34

Operator logistyczny na powierzchni 7560 m kw. korzysta z szeregu rozwiązań przeznaczonych wyspecjalizowanym operacjom logistycznym, jak i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Panattoni Park Gdańsk Airport o powierzchni ponad 100 000 m kw. jest już zrealizowany w 86 proc., dzięki czemu deweloper zbliża się do ok 345 500 m kw. powierzchni dostarczonej w regionie. Grupę Raben w procesie wyboru lokalizacji i negocjacji umowy najmu reprezentowała firma doradcza JLL.

Grupa Raben po raz kolejny korzysta ze strategicznego położenia parków Panattoni

Dotychczas operator logistyczny podpisał umowy najmu z deweloperem na ponad 152 000 m kw.! Teraz Raben zajął 7560 m kw. w Panattoni Park Gdańsk Airport – największej realizacji dewelopera w Trójmieście. Specyfika działalności operatora w ramach wynajętej powierzchni wymagała spersonalizowanych rozwiązań. Przedsiębiorstwo korzysta m.in. z oświetlenia dostosowanego do planowanego układu regałów i strefy VAS (Value Added Service), a w magazynie odbywa się stały pomiar temperatury i wilgotności.

W kompleksie zastosowano również szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, w ramach prowadzonego procesu certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Zgodnie z własną specyfikacją parków, Panattoni zapewniło przeszklone elewacje w częściach biurowych, a w przygotowaniu są zielone wejścia ze strefami relaksacyjnymi na wzór tzw. pocket forest. Stworzone zostaną placyki z ekologicznymi meblami miejskimi, a także infrastruktura rowerowa z zadaszonymi stojakami na rowery. Roślinność na ternie parku będzie dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych, podobnie jak „kwietne łąki” niewymagające częstego koszenia. Grupa Raben skorzysta również z inteligentnych systemów zarządzających energią, w tym z liczników pozwalających na zdalny odczyt. Panattoni, podobnie jak w innych swoich inwestycjach, przygotowało strefy ładowania samochodów elektrycznych.

Kolejną trójmiejską umowę komentuje Martyna Sochaczewska, Senior Leasing Managerz Panattoni: „Działamy w Trójmieście już 12 lat dostarczając przez ten czas ok. 345 500 m kw. Kiedy zaczynaliśmy, ten region dopiero pukał do drzwi, a teraz jest jednym z najszybciej rosnących rynków magazynowych w Polsce. Zeszłoroczny popyt na powierzchnię wyniósł tu ponad 200 000 m kw., plasując region razem z województwem lubuskim tuż za „wielką piątką”. Cieszy nas, że tak istotny dla gospodarki Polski obszar cały czas rośnie i że my możemy w tym rozwoju czynnie partycypować”.

Grupa Raben wynajmując powierzchnię w Panattoni Park Gdańsk Airport zyskała lokalizację o bardzo dużym potencjale biznesowym w atrakcyjnym regionie. Zaledwie 8 km od kompleksu znajduje się międzynarodowe lotnisko im. Lecha Wałęsy, a 19 km od parku położony jest Port Gdański, który w styczniu br. wskoczył na podium wśród portów bałtyckich osiągając w pierwszym miesiącu roku wynik 4,6 mln ton przeładunków – o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Ponadto, w niedalekiej odległości od kompleksu przebiegają liczne drogi dojazdowe, które pozwalają na sprawny transport w obrębie regionu, jak i całego kraju. Przy parku znajduje się również stacja Pomorskiej Kolei Metropolitarnej oraz przystanek autobusowy, co pozwala pracownikom na dojazd trójmiejskimi środkami transportu publicznego.

Panattoni Park Gdańsk Airport to największa realizacja dewelopera w ramach własnych parków na Pomorzu. Docelowo kompleks osiągnie blisko 107 000 m kw. w pięciu budynkach, a najemców znalazło już ponad 97 000 m kw. Wszystkie obiekty w ramach parku wyposażone są w najwyższej jakości biura i magazyny oraz najnowocześniejsze rozwiązania składowania towarów. Kompleks został tak zaprojektowany, aby umożliwić najemcom elastyczne kształtowanie modułów. Dzięki doskonałej lokalizacji inwestycja idealnie wpisuje się w koncepcję tzw. dzielnicy lotniskowej, tworzonej przez magazyny, biurowce i nowoczesne centrum badawczo – rozwojowe.