Grupa Recykl zakłada skumulowany zysk netto nie niższy niż 150 mln zł

Grupa Recykl zakłada, że w okresie od 2021 do 2030 roku osiągnie skumulowany zysk netto na poziomie nie niższym niż 150 mln zł. Skumulowany zysk EBITDA będzie nie niższy niż 280 mln zł, a przychody ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 1 mld zł - poinformowała spółka w strategii do 2030 roku.

Autor: PAP Biznes

Data: 14-12-2021, 09:25

Grupa Recykl podała prognozy na okres 2021 do 2030 roku; fot. mat. pras.

Grupa Recykl: Plany

Spółka podała, że zamierza rozpocząć wypłatę zysków począwszy od 2022 roku w wysokości 0,50 zł na akcję i rokrocznie zwiększać wypłatę zysku na akcję, jednakże zakładanym minimalnym poziomem dywidendy będzie 0,50 zł na akcje rocznie.



W okresie trzyletnim obejmującym lata 2021-2023 spółka zakłada realizację planu inwestycyjnego na kwotę ok. 67 mln zł. Grupa planuje m.in. budowę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przy zakładzie w Śremie o mocy 2 MW, budowę linii do odkamieniania granulatu ze zużytych opon w zakładach w Śremie i w Chełmie, rozbudowę linii do granulacji opon w zakładzie w Śremie, czy budowę drugiej linii do granulacji opon w zakładzie w Chełmie.