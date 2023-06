Olavion, spółka zależna Unimot ,podpisała z Newagiem umowę kupna 4 lokomotyw za łączną maksymalną cenę 74 mln zł. Olavion uzyskał także opcję zakupu 16 dodatkowych lokomotyw - poinformowała we wtorek Grupa Unimot.

"W ramach umowy Olavion kupi 4 lokomotywy za łączną maksymalną cenę 74 mln zł. Dostawa tych lokomotyw odbywać się będzie w okresie od 16 do 17,5 miesiąca od dnia poinformowania Newag przez Olavion o uzyskaniu zgód korporacyjnych i finansowania" - poinformował Unimot. Spółka szacuje, że spełnienie tych warunków nastąpi do końca lipca 2023 r.

Jak dodano w komunikacie, Olavion uzyskał także opcję zakupu 16 dodatkowych lokomotyw. Zaznaczono, że grupa może skorzystać z powyższej opcji do końca 2025 r. i nie jest zobligowana do zakupu wszystkich lokomotyw przewidzianych w puli opcji zakupowej. "Przy założeniu skorzystania z opcji zakupu wszystkich 16 lokomotyw, łączne nakłady na te 16 lokomotyw wyniosłyby do 304 mln złotych po cenach obowiązujących w roku 2023" - zaznaczyła spółka.

W komunikacie wskazano również, że Newag będzie świadczył usługi "utrzymania planowego" przez okres 24 miesięcznej gwarancji.

"W wyniku realizacji umowy Olavion zwiększy liczbę lokomotyw elektrycznych, co pozwoli na zwiększenie skali działalności i umocnienie jej pozycji rynkowej" - podkreślił Unimot. Dodano, że zabezpieczenie możliwości zakupu kolejnych lokomotyw pozwoli spółce elastycznie reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynkowe oraz zapotrzebowanie Grupy Unimot na tabor kolejowy.

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Według danych POPiHN, AVIA w na koniec 2022 r. miała 106 stacji paliw. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unimot to też największy niezależny importer paliw w Polsce.

Grupa Unimot podpisała umowę zakupu 90 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego 7 marca 2023 r. Spółka podkreślała wówczas, że to kolejny krok do rozszerzania infrastruktury kolejowej, tym samym uzupełnienia łańcucha wartości grupy w obszarze logistyki. Jak podano wtedy umowa zakupu pozostałych 10 proc., zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Unimot informował w marcu, br., że Olavion dysponuje 16 lokomotywami i zatrudnia 79 pracowników, w tym 49 maszynistów. W ciągu całego 2022 roku spółka przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 mln ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,7 mln ton. Dodano, że Olavion zawarł umowy najmu kolejnych 5 nowoczesnych lokomotyw ze spalinowym silnikiem dojazdowym oraz ustalił warunki najmu 2 nowoczesnych lokomotyw multisystemowych, które pozwalają na jazdę nie tylko na terenie Polski, ale także m.in. Czech, Słowacji i Niemiec. Zapowiedziano, że zostaną one włączone do eksploatacji w drugiej połowie 2023 r.