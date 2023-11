Po raz pierwszy w dziejach polscy żołnierze będą dysponowali w pełni krajowymi radiostacjami z certyfikowaną w Polsce narodową kryptografią - w przyszłym roku osiągniemy pełną zdolność do produkcji - zadeklarowali przedstawiciele grupy WB, producenta m.in. systemów łączności dla wojska.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Na spotkaniu z dziennikarzami kierownictwo Grupy WB oraz wchodzącej w jej skład spółki Radmor S.A. informowali o stanie swojego projektu tworzenia systemów łączności radiowej dostosowanych do wymagań polskiego wojska i wymagań współczesnego pola walki.

Kierownictwo Grupy WB - wiceprezes Adam Bartosiewicz i prezes Radmoru Bartłomiej Zając - ocenili podczas spotkania, że "mamy do czynienia z rewolucją w polskiej łączności wojskowej". "Po raz pierwszy w dziejach polscy żołnierze będą dysponowali krajowymi radiostacjami osobistymi i pojazdowymi z certyfikowaną w Polsce narodową kryptografią" - zadeklarował Bartosiewicz, wskazując, że przygotowane przez WB rozwiązania będą mogły służyć także do przesyłania informacji zastrzeżonych według standardów NATO.

"Grupa WB od roku 2023/2024 osiągnie zdolności do wytwarzania i zaproponowania Siłom Zbrojnym RP całego szkieletu sieci radiokomunikacyjnej wraz z urządzeniami wykonawczymi opartymi na narodowych rozwiązaniach niezależnych od zagranicznych dostawców" - zadeklarowano podczas prezentacji.

Jak tłumaczył Bartosiewicz, chodzi o radiostacje dla pojedynczych żołnierzy, służące do komunikacji na poziomie plutonu czy kompanii, a także radiostacje montowane w różnego rodzaju pojazdach wojskowych, jak armatohaubice, transportery opancerzone czy czołgi. Liderzy firmy wskazali na kilka przygotowanych dla żołnierzy konstrukcji - taktyczną radiostację indywidualną PERAD, programowalne radiostacje COMP@N i system łączności Guarana. Jak zapewniali, wszystkie te systemy są programowalne i mają zapewnić szerokopasmową łączność zarówno między żołnierzami, jak i pojazdami oraz poszczególnymi elementami łańcucha dowodzenia.

Radiostacja PERAD to radiostacja przygotowana dla pojedynczego żołnierza, charakteryzuje się niewielką masą i wymiarami. Może łączyć się bezpośrednio z innymi radiostacjami tego typu tworzyć samoorganizującą się sieć, łączącą naraz nawet kilkanaście urządzeń. COMP@N z kolei to radiostacja programowalna, która może być wykorzystywana zarówno przez indywidualnych żołnierzy, jak i montowana na pojazdach. Radiostacje te mogą być używane do komunikacji głosowej bliskiego zasięgu, a także m.in. do jednoczesnej transmisji mowy i danych.

Wiceszef Radmoru zwrócił również uwagę na rozwijany przez spółkę projekt Mobilny System Taktycznej Łączności Bezprzewodowej Guarana. "Guarana pozwoli na zwiększenie świadomości sytuacyjnej Sił Zbrojnych RP, zwiększy nasycenie wojska sprzętem autonomicznym, umożliwi sterowanie uzbrojeniem na odległość, a także zdalne wskazywanie celów, zwiększy szybkość dotarcia do odbiorcy i przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo przesyłanych informacji" - zadeklarowano podczas prezentacji.

Jak wskazywali przedstawiciele WB, w tym roku planowane jest zakończenie testów kwalifikacyjnych systemu, a w przyszłym przeprowadzenie testów certyfikujących, także przez odpowiednie służby, których zadaniem jest ocena, czy proponowany przez WB sprzęt spełnia wymagania techniczne i w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Bartosiewicz podkreślił, że wszystkie przygotowane przez WB rozwiązania posiadają własne rozwiązania kryptograficzne, pozwalające na szyfrowanie przesyłanych danych w takim stopniu, jaki wymagany jest dla standardu Zastrzeżony (NATO-Restricted). Podczas prezentacji podkreślano, że kluczowe jest, żeby te technologie miały pochodzenie wyłącznie krajowe - jak mówili prezesi, tylko takie rozwiązania może zapewnić instytucjom polskiego państwa pełną kontrolę nad sprzętem, komunikacją i bezpieczeństwem przekazywania danych. Ponadto, jak mówili, w pełni krajowa produkcja systemów pozwoli na ich szybkie serwisowanie oraz ew. naprawy.

Jak tłumaczył Bartłomiej Zając, w wojskowych systemach łączności ważna jest dywersyfikacja - tak, by całe wojsko nie używało jednego systemu, gdyż taka sytuacja naraża na łatwe wykrycie i przechwycenie transmisji przez przeciwnika. Dodał, że takie wnioski płyną z wojny na Ukrainie, gdzie transmisje pochodzące nawet z nowoczesnych zachodnich systemów mogą przyciągnąć uwagę przeciwnika i po zlokalizowaniu ściągnąć na siebie np. ostrzał artyleryjski.

Prezes Radmoru dodał, że spółka razem z innymi spółkami partnerami z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Włoch jest częścią programu ESSOR, którego celem jest wyznaczenie nowych europejskich standardów radiokomunikacji militarnej.

Szefostwo WB wskazywało także na rozwijaną możliwość włączenia w system komunikacji radiowej bezzałogowców - produkowane również przez spółkę drony mają być zdolne do pełnienia m.in. roli przekaźnika, pozwalającego m.in. na zwiększenie zasięgu transmisji.

Grupa WB to jedna z największych w Polsce prywatnych firm działających w sektorze obronnym. Dostarcza do polskiego wojska m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką dla artylerii - w tym np. armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak (system TOPAZ), systemy łączności dla wojsk lądowych - instalowane m.in. transporterach Rosomak w różnych konfiguracjach, a także systemy bezzałogowe, w tym rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicję krążącą (tzw. drony kamikadze) Warmate. Grupa produkuje również systemy dla instytucji cywilnych - m.in. systemy komunikacji dla służb państwowych, a także urządzenia perymetrii, służącej m.in. do kontroli granic czy ochrony infrastruktury krytycznej.