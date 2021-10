Grzegorz Puda: Idą lepsze czasy dla rolników

Mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. będzie to 60 mld zł. To z pewnością przełoży się na komfort życia rolników - tłumaczy minister rolnictwa Grzegorz Puda w rozmowie opublikowanej w "Gazeta Polska Codziennie".

Autor: Gazeta Polska Codziennie/PAP

Data: 19-10-2021, 08:29

Grzegorz Puda: Mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. będzie to 60 mld zł. fot. serwis PAP/Piotr Nowak

Dziennik zauważył, że Puda był przez rok ministrem rolnictwa, w związku z tym zapytał, co w tym czasie udało się zrobić i z czego szef resortu rolnictwa jest szczególnie dumny.

"Zostałem ministrem w czasie, kiedy sytuacja w rolnictwie była bardzo trudna i dynamiczna. Wielu rolników było wtedy niezadowolonych i chodziło pod ministerstwo protestować. W ciągu tych 12 miesięcy udało się uspokoić tę sytuację. Rolnicy wiedzą, że minister Puda zabezpieczył środki finansowe na nową perspektywę UE, ale też w budżecie na przyszły rok. Wśród wielu zapowiedzi, które padały w Polskim Ładzie dla wsi, znalazła się większość postulatów rolników i organizacji rolniczych. Jesteśmy formacją, która jak coś zapowiada, to realizuje, więc nie ma wątpliwości, że te siedem punktów zostanie wprowadzonych w życie. W czasie pełnienia funkcji ministra miałem 340 spotkań w resorcie i 60 spotkań wyjazdowych" - wyliczył minister. "Proszę pamiętać, że był to czas pandemii i spotkania ruszyły praktycznie dopiero w maju" - zastrzegł.

W 2022 r. 60 mld zł dla rolników

Odnosząc się do zwiększonych środków na przyszły rok, gazeta zapytała o to, co już się udało zastrzec.

"W sumie mówimy o 20-proc. wzroście nakładów na polskie rolnictwo rok do roku. W 2022 r. będzie to 60 mld zł. To z pewnością przełoży się na komfort życia rolników. Zapewniliśmy 1,4 mld zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (...). Oprócz tego powstaje nowy fundusz na kwotę 3 mld zł. Będzie on realizował pomoc dla wszystkich gospodarstw, które poniosły szkody w związku ze zmianą klimatu" - powiedział minister.

Wyjaśnił, że w przyszłym roku przekazane zostanie 160 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, w rezerwie celowej jest także wpisane wsparcie w wysokości 240 mln zł dla producentów trzody chlewnej.

"W przyszłym roku na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt wydamy 116 mln zł więcej niż w br. Zwiększymy też budżet Inspekcji Weterynaryjnej o 518 mln zł. Dofinansowane zostaną również KRUS i ARiMR" - poinformował Puda.