Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia pierwsze darmowe projekty domów jednorodzinnych o powierzchni 120 m kw. Aby skorzystać z projektów, należy wypełnić formularz kontaktowy i pobrać projekt z Katalogu projektów ze strony gunb.gov.pl.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

"Zgodnie z zapowiedziami ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można już bezpłatnie pobierać pierwsze projekty architektoniczne domów o powierzchni ponad 70 m kw. W nadchodzących tygodniach ich liczba będzie sukcesywnie się zwiększać i jestem pewien, że większość osób chcących budować dom na własne potrzeby znajdzie dla siebie interesującą, spełniającą oczekiwania propozycję. Budowa domu to zazwyczaj największa inwestycja w życiu i bardzo duże obciążenie finansowe, a dzięki naszej inicjatywie będzie można oszczędzić nieco funduszy we wstępnej fazie przygotowań" - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Projekty są do pobrania w łatwy i przystępny sposób ze strony internetowej gunb.gov.pl. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. W taki sposób można pobrać też 72 dotychczasowe projekty i koncepcje domów do 70 m. kw. i 11 projektów domów rekreacyjnych. Do tej pory pobrano je ponad 70 tysięcy razy, co potwierdza potrzebę i słuszność naszej inicjatywy" - dodała Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Główne założenia konkursu na projekty domów do 120, 150 i 180 m. kw. przewidywały, że uczestnikami mogli być projektanci lub zespoły projektowe. Każdy uczestnik mógł złożyć pracę w jednej, kilku lub wszystkich częściach konkursu. Termin przysyłania prac upłynął 31 lipca br. Do GUNB wpłynęły 83 prace od 32 uczestników.