GUS: Na podstawie danych ze spisu rolnego kształtowana jest polityka żywnościowa

Powszechny Spis Rolny rusza we wtorek, 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis obejmie zasięgiem cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą

"To olbrzymie przedsięwzięcie" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezes GUS. Jak dodał, jest to inny spis niż poprzednie.

"Inny w tym sensie, że staramy się i stawiamy w głównej mierze na promocję samospisu przez interent. Uważamy, że jest to najlepszy sposób. I będziemy wszystkich rolników zachęcać do tego, żeby poprzez nasze strony internetowe wziąć udział w spisie. Aplikacja do samego spisu jest bardzo prosta w obsłudze. I każdy rolnik może z powodzeniem dokonać takiego spisu - na komputerze czy na telefonie komórkowym" - powiedział Rozkrut.

Przypomniał, że celem spisu jest zebranie informacji niezbędnych do tego, by prowadzić badania i raz na 10 lat zebrać bardzo szczegółowe informacje dotyczące rolnictwa.

"Rola spisu jest nie do przecenienia. Na podstawie tych wyników kształtowana jest polityka rolna, żywnościowa, kraju na wiele lat" - powiedział.

Prezes GUS przekazał, że spis skierowany jest do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W spisie rolnicy zapytani zostaną m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zebrane zostaną dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

"Nie będziemy pytać o majątek rolników. Będziemy pytać o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość),a także zarobki rolników, czy wartości przychodów" - powiedział.

Dyrektor departament systemów teleinformatycznych, geostatystyki i spisów Janusz Dygaszewicz przypomniał, że spis tradycyjnie przeprowadzają rachmistrze.

"Staramy się wyposażyć około 6 tys. osób, które będą pracować w terenie, w przypadku jeśli nie będzie zagrożenia pandemii. Jeśli będzie takie zagrożenie, to nie wyślemy tych rachmistrzów w teren, tylko przeorganizujemy tak zbieranie danych, że będą oni wydzwaniać do gospodarzy i zbierać dane przez telefon. To jest bardzo ważne z puntu widzenia ochrony ich zdrowia" - powiedział. Dodał, że GUS kładzie nacisk na to, aby spisać się przez internet.