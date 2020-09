GUS: tegoroczne zbiory płodów rolnych wyższe niż w przed rokiem

Jak poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny, produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,9 mln t, tj. o około 15 proc. więcej od tej z 2019 r. Zbiory rzepaku i rzepiku GUS ocenia na ok. 2,7 mln t, tj. o około 13 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 8,9 mln t, tj. o około 38 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. Buraków może być zebranych ok. 15,0 mln t, czyli o około 8 proc. więcej od produkcji uzyskanej w 2019 r. Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 4,0 mln t, tj. o ok. 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim; przewidywane zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 3,7 mln t, tj. o ok. 8 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej. O blisko 10 proc. większe mogą być zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych - szacuje się je na niespełna 0,5 mln t.

Tegoroczna pogoda sprzyjała prowadzeniu żniw. Do końca sierpnia w całym kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Na podstawie prowadzonych szacunków GUS ocenia, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, z tego: pszenicy ok. 2,5 mln ha, żyta ok. 1,0 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 42,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 15 proc.) więcej w porównaniu z ubiegłorocznym.

W ocenie GUS, powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku zmniejszyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 3 proc. i wyniosła około 0,9 mln ha.

Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się na ponad 0,3 mln ha. Z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji ziemniaków jest różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 249 dt/ha i będą wyższe o ok. 16 proc. od ubiegłorocznych.

Tegoroczna powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 4 proc. i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Obecny stan plantacji buraków cukrowych jest dobry (choć z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, regionalne zróżnicowany), lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i pozwala na szacowanie dość wysokich plonów. Wysokość plonów buraków może być wyższa od tej z 2019 r. o ok. 4 proc. i wynieść 600 dt/ha.