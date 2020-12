GUS: W 2019 r. w UE spadło spożycie produktów rolnych na jednego mieszkańca

GUS podaje, że w przeliczeniu na mieszkańca w spożyciu mięsa dominowało podobnie jak w latach poprzednich mięso wieprzowe – 40,3 kg (42,6 kg w 2018 r.). Spożycie mięsa drobiowego było o ok. 10 kg niższe niż wieprzowego i wyniosło – 28,3 kg (29,6 kg w 2018 r.), a wołowego pozostało jak zwykle najniższe – 2,7 kg (wobec 3,0 kg).

Według danych FAO światowe spożycie mięsa wyniosło w 2019 r. ok. 328 mln ton. W latach 2009–2019 średnioroczny wzrost spożycia mięsa kształtował się na poziomie ok. 2%.

Mięso - szeroką ofertę znajdziecie na stronach serwisu Giełda Rolna

Jaja - szeroką ofertę znajdziecie na stronach serwisu Giełda Rolna

GUS podaje, że białka zwierzęce (mięso, nabiał, jaja i ryby) odgrywają główną rolę w diecie mieszkańców UE. Po 2013 r., w którym wprowadzono restrukturyzację sektora mleczarskiego i nowe regulacje w sektorze wieprzowiny, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w krajach Wspólnoty wpływała na rosnące spożycie mięsa.

Spożycie mięsa ogółem od 2013 r. wzrosło w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 4,9 kg i w 2019 roku wynosiło 69,8 kg. W zależności od gatunków mięsa w spożyciu występują duże różnice. Według danych Eurostat konsumpcja mięsa wieprzowego i wołowego w 2019 r. w przeliczeniu na jedną osobę wzrosła odpowiednio o 0,5 kg w stosunku do 2013 r. i wyniosła stosownie 31,8 kg i 10,5 kg.

GUS podaje w opracowaniu, że wysoki wzrost spożycia odnotowano w przypadku mięsa drobiowego (o ok. 19% – średnio do 25,6 kg na mieszkańca UE). W niewielkim stopniu zmniejszyło się natomiast spożycie jagnięciny – o 0,1 kg do 1,7 kg per capita.

W raporcie GUS czytamy, że według prognoz KE w kolejnych latach spożycie mięsa w UE nieznacznie spadnie w związku ze zmianą nawyków żywieniowych konsumentów, jak również z zachodzącymi zmianami klimatycznymi i wprowadzaniem norm związanych z dobrostanem zwierząt.

- Generalnie spadkowi spożycia będą towarzyszyły zmiany w koszyku konsumenckim, polegające przede wszystkim na zastępowaniu wieprzowiny mięsem drobiowym postrzeganym jako tańsze i zdrowsze – podaje GUS.