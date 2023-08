Biznes i technologie

Gut-Mostowy o decyzji ws. grupowych przyjazdów turystów z Chin do Polski: to dobry, milowy krok

Autor: PAP

Data: 10-08-2023, 13:54

Dopisanie Polski do listy krajów, do których chińskie biura mogą organizować wyjazdy grupowe to dobry, milowy krok w odbudowie turystyki przyjazdowej - skomentował w czwartek decyzję strony chińskiej wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.