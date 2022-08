Gwałtowny wzrost cen gazu w Europie

Autor: PAP

Data: 22-08-2022, 09:11

W poniedziałek rano w holenderskim hubie TTF gaz w kontraktach z dostawą we wrześniu i październiku gwałtownie podrożał. Ceny wzrosły o ponad 10 proc.

Gwałtowny wzrost cen gazu w Europie; fot. unsplash

Na poniedziałkowym otwarciu ceny gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF gwałtownie wzrosły. Gaz z dostawą we wrześniu podrożał w poniedziałek rano o 10,4 proc., do 270 euro za MWh. Także gaz w kontraktach październikowych mocno podrożał. Cena podskoczyła o 10,6 proc., do 273,5 euro za MWh.

W piątek wieczorem kontrakty z dostawą we wrześniu drożały o 6,8 proc., do 257 euro za MWh. Ceny w kolejnych miesiącach 2022 r. rosły o 6,7-7,6 proc., przekraczając 260 euro za MWh.