- Marki powinny mieć świadomość, że wiążąc się z wizerunkiem danej gwiazdy na czas kampanii, muszą się liczyć także z różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami, które np. wynikają z charakteru ambasadora - komentuje w rozmowie z Portalem Spożywczym Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_/fot. materiały prasowe

Polskie marki coraz chętniej sięgają po wizerunek rodzimych gwiazd.

Od lat 90-tych pojawiały się w reklamach głośne nazwiska i to nie tylko te z Polski np. Cindy Crawford w reklamie wody Arctic, Sophia Loren w zachwalająca makaron Malma z Malborka czy Monica Bellucci w reklamie wody Cisowianka Perlage.

Co daje marce "znana twarz" i jak dobrać ją adekwatnie do brandu, żeby nie było wpadki? - mówi nam Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9.

Znane twarze ambasadorami spożywczych marek

W ostatnich latach rodzime brandy chętnie sięgają po wizerunek polskich gwiazd. Dlaczego to robią?

- To zależy od wielu czynników i celów przyświecających marketerom, które z kolei determinują wybór gwiazdy zaangażowanej do promocji. Do tego, od jakiegoś czasu panuje przekonanie, że nasze polskie marki nie potrzebują do promocji zagranicznych nazwisk. Najczęstszym jednak powodem jest chęć zbudowania szerokiej świadomości produktu – szczególnie nowych produktów, bądź produktów mniej rozpoznawalnych w grupie docelowej z której pochodzą np. fani zaangażowanej gwiazdy. „Przyklejenie” się np. mniej znanej bądź zapomnianej marki do znanej już twarzy jest gwarantem w miarę szybkiego zbudowania jej świadomości wśród konsumentów. W historii reklamy dużo było takich przypadków, które kończyły się zarówno sukcesem ale też i wtopami. Myślę, że wielu z nas, do dziś pamięta "królową pasztetów" Profi czyli Katarzynę Skrzynecką reklamującą pasztety w swoim tzw. primie popularności telewizyjnej. Świadomość marki z pewnością udało się zbudować, ale nie wiem czy skojarzenia były odpowiednie - mówi Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Agencji Stor9.

Kolejnym powodem, zdaniem eksperta, jest wynikające z pozycjonowania uwiarygodnienie marki i np. potwierdzenie w oczach konsumentów, że jest najlepszym możliwym produktem w danej kategorii z którego korzystają ich idole.

– To widzimy np. po marce Oshee, która bez wątpienia angażuje do promocji najlepszych polskich sportowców takich jak Robert Lewandowski, który dla Oshee porzucił Coca Colę, a po jego rezygnacji z dalszej współpracy marka sięgnęła po kolejne topowe nazwisko czyli Igę Swiątek - wylicza Marek Myślicki.

- Z repozycjonowania wynika też konieczność zmiany postrzegania i samego wizerunku marki - od kilku lat repozycjonowanie i zmianę postrzegania w świadomości konsumentów za pomocą Kuby Wojewódzkiego buduje marka Hellena, która stara się zostać „fajnym” napojem dla wszystkich Polaków, choć do tej pory kojarzona była z bardzo tanim i słodkim środkiem na gaszenie pragnienia głównie na polskich budowach. Czy można wybrać lepiej niż gwiazdę, którą stać na wszystko, a która wybiera oranżadę Hellena? Pewnie tak, jednak mimo wszystko ja działania z Kubą Wojewódzkim uznaje akurat za udane - dodaje Myślicki.

Jak dobrać ambasadora do marki?

Ostatnio marka Łowicz zaangażowała do kampanii gotowych sosów Jacka Stachurskiego. - Wraz z grupą influencerów muzyk wykonywał w reklamie cover piosenki Backstreet Boys – jest to ewidentny zwrot marki w kierunku 35-40 latków dorastających w latach 90-tych ale także chęć dotarcia do młodszych grup dla których ten okres nie stanowi już obciachu, a pole do czerpania niezwykłych inspiracji - dodaje.

Marki potrzebują też gwiazd, aby cały uwiarygadniać się w oczach konsumentów i cały czas podtrzymywać świadomość.

- Weźmy np. markę Prymat która od lat wykorzystuje znane nazwiska polskich bądź znanych w Polsce kucharzy w swoich kampaniach – Magda Gessler, Robert Sowa czy Michel Moran. Ten ostatni występował także w kilku kampaniach produktów marki Lisner, która także chciała pokazać się jako produkt rekomendowany przez szefa kuchni i budować tym samym pozytywne skojarzenia względem swojej jakości czy pochodzenia. Z kolei 10 lat temu paluszki Beskidzkie sięgnęły po Piotra Żyłę, naturszczyka kochanego przez Polaków, który dodatkowo był także reprezentantem tego regionu. O ile krok wydawał się słuszny, sama kreacja jak i egzekucja pozostawiała wiele do życzenia. O ile z pewnością jakąś świadomość udało się chwilowo zbudować, niestety jej utrzymanie jak i umiejętne „pociągnięcie” tematu nie było już możliwe. Samo skojarzenie że Beskidzkie i Piotr Żyła pochodzący z Beskidów również nie wybrzmiało. Sam skoczek wystąpił później w kilku innych reklamach, które już z większym sukcesem zaistniały w świadomości konsumentów - wspomina Marek Myślicki.

Marki współpracują z rodzimymi gwiazdami

Ostatnie lata to wysyp współprac marek z polskimi gwiazdami. Oto kilka przykładów:

- McDonald's współpracujący z Matą i Ralphem Kamińskim aby dotrzeć do młodszych grup docelowych, które według badań zaczęły odwracać się od tzw fast foodów. Jednoczesne mocne zaangażowanie Michała Żebrowskiego i Borysa Szyca do serii humorystycznych spotów, aby zachęcić do odwiedzania restauracji także tych starszych konsumentów. Każdy z komunikatów wykorzystywał gwiazdy - jednak wszytsko obliczone było na dotarcie do zupełnie różnych grup docelowych - wylicza.

Kolejny przykład - bardzo krótka ale fenomenalnie odebrana kampania marki Żabka z Marylą Rodowicz, którą „odmrażano” przed okresem sylwestrowym. Dla mnie jedna z ciekawych mini kampanii ubiegłego roku - przyznaje ekspert.

- Lidl promujący zdrowe produkty ze swojej oferty i reklamy z Robertem i Anią Lewandowskimi czy produkty Alpro z Katarzyną Nosowską i Borysem Szycem. Co do ostatniego jak pisałem wyżej Szyc jest także gwiazdą reklam McDonalda serwującego głównie mięsne produkty, a w reklamach Alpro reklamuje roślinne napoje – marka tłumaczyła to tak że ma tego świadomość i celowo dobrała aktora aby pokazać że jedno nie wyklucza drugiego, a roślinne „mleko” może być konsumowane nie tylko ze względów ideologicznych ale także smakowych.

Jak zapewnia nasz rozmówca obecnie dużym trendem jest tworzenie przez producentów marek wspólnie z gwiazdami – szczególnie trafiających do młodego pokolenia choć nie tylko.

- Mamy matchę od Quebnafide, płatki od Teamu X, lody od Ekipy, Kizzersy i Sukcesilianę od Kizo a zaraz swoją premierę będą miały produkty spożywcze współprodukowane przez Roberta Makłowicza. Choć jak np. pokazuje przykład parówek Besos, mocno inspirowanych osobowością przywołanej już wcześniej przeze mnie Magdy Gessler i wykorzystujących jej wizerunek, nie zawsze i taki model jest gwarantem sukcesu - dodaje.

Marki muszą mieć świadomość, że wiążąc się z wizerunkiem gwiazdy na czas kampanii muszą się liczyć także z nieprzewidywalnością oraz zdarzeniami wynikającymi z charakteru gwiazdy.

- Widoczne to było np. w kampanii marki Coca Cola, która zaangażowała dwa lata temu do kampanii Beatę Kozidrak, która na nieszczęście marki została przyłapana na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. Coca Cola zareagowała bardzo szybko zdejmując wszystkie materiały z piosenkarką, natomiast przez kilka miesięcy/tygodni sprawa była mocno „grzana” przez media plotkarskie i fanów, przy okazji przypominając o tym że gwiazda była w czasie zdarzenia twarzą Coca Coli - przypomina Marek Myślicki.

- Takich przypadków jest na szczęście bardzo mało, ponieważ zarówno profesjonalne kontrakty jak i świadomość gwiazd odnośnie obowiązków i zachowań gwarantują, to że większość samych współprac, o ile nie zostaną „położone” na etapie budowania strategii i nie zostanie np. źle dobrana grupa docelowa bądź nie zostanie ubrane to w złą kreacje, ma szanse powodzenie właśnie ze względu na samą rozpoznawalność gwiazdy. Myślę, że dopóki istnieją gwiazdy sportu, telewizji czy internetu, dopóty marki będą korzystać z ich wizerunku oraz ich zasięgów aby budować swoją wartość i docierać do świadomości konsumentów - dodaje Myślicki.