Biznes i technologie

Han Duck-soo: Polska jest kluczowym partnerem Republiki Korei

Autor: PAP

Data: 13-09-2023, 14:10

Polska jest kluczowym partnerem Korei i punktem startu do wejścia do Europy Środkowej i Wschodniej - mówił w środę w Mińsku Mazowieckim premier Republiki Korei Han Duck-soo. Dodał, że - aby zacieśnić współpracę - rząd koreański zgodził się we wtorek na import m.in. polskiego mięsa wieprzowego.