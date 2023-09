Polska jest ważnym krajem partnerskim Korei; nasza współpraca będzie katalizatorem ogromnej zmiany, która poruszy oba nasze kontynenty - powiedział w czwartek w Krynicy-Zdroju premier Republiki Korei Han Duck-soo.

Han Duck-soo w Krynicy-Zdroju podczas otwarcia Forum Polsko-Koreańskiego, zaznaczył, że "to Forum omawia szereg tematów dotyczących gospodarki i bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej". "Jest to jedyne takie forum, gdzie spotykają się przedstawiciele polityki i biznesu obu naszych krajów, razem omawiają kluczowe projekty dotyczące współpracy bilateralnej, a także wyzwania globalne" - przypomniał. Ocenił, że to Forum jest "niezwykle znaczące"; odbywa się także "w ważnym czasie".

Premier Republiki Korei przypomniał, że "Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowej, do którego weszły firmy koreańskie". "W tej chwili Polska jest ważnym krajem partnerskim dla Korei. Pracujemy blisko i podpisaliśmy w ubiegłym roku największy kontrakt obronny. Nasz handel dwustronny dobrze się rozwija, pomimo takich trudności, jak pandemia Covid -19 i niestabilność geopolityczna" - wskazywał.

Han Duck-soo zwrócił również uwagę na współpracę dotyczącą importu wieprzowiny z Polski. "Kiedy polski rząd określi dokładne miejsce importu drobiu, wtedy również otworzymy nasz rynek szeroko" - zaznaczył. Wskazał ponadto, że współpraca polsko-koreańska obejmuje również kulturę, bezpieczeństwo, infrastrukturę, technologię, a także przemysł obronny i budownictwo. "Wielkość inwestycji Korei w Polsce pokazuje, że możemy zabezpieczyć łańcuchy dostaw i współpracować pomimo konkurencji" - podkreślił.

"Zbudowaliśmy w ciągu ostatnich trzydziestu lat silne partnerstwo. Teraz czas na to, abyśmy wykorzystali wzajemne zaufanie i spojrzeli na kolejne trzy dekady w partnerstwie. W szczególności skupiamy się na gospodarkach zielonych i lokalnych. W oparciu o nasze doświadczenie, będziemy mogli włączyć się także w działania mające na celu odbudowę Ukrainy" - mówił Han Duck-soo.

Podkreślił również, że "ten rok zostanie zapamiętany jako jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o rozwój relacji bilateralnych między Polską a Koreą". "Wiemy, że dzięki sile woli możemy przesuwać góry, dlatego nasza współpraca będzie katalizatorem ogromnej zmiany, która poruszy oba nasze kontynenty" - powiedział.

Wskazał także, że Korei zależy, aby Polska - kluczowy kraj w Europie Środowo-Wschodniej, brat i kluczowy partner ekonomiczny - wesprze World Expo 2030 w Busan w Korei.