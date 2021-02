Handel najbardziej odporny na COVID-19 wśród 6 badanych branż

- Handel od dwóch pomiarów wyróżnia się na tle wszystkich sześciu badanych sektorów. Jako jedyna branża może pochwalić się dwoma odczytami z rzędu powyżej progu ograniczonego rozwoju, który oznacza, że firmy widzą szansę na „pójście do przodu”. Choć pewnie wszyscy zgodzimy się co do tego, że pandemia mocno dotknęła sektor handlowy, szczególnie tę gałąź tradycyjną, a powrót do poziomu sprzed pandemii zajmie trochę czasu, to jednak warto zwrócić uwagę na pozytywną zmianę. Jest nią przyspieszenie cyfryzacji sektora. I to zarówno po stronie sprzedawców jak i kupujących. Duża część sklepów wdrożyła wiele nowych rozwiązań, nie tylko po to, aby konkurować z innymi, ale bardzo często, aby przetrwać ten trudny czas. Z drugiej strony, na zdalne zakupy przerzuciło się wielu Polaków. Według prognozy PMR, rynek e-commerce w ubiegłym roku mógł wzrosnąć nawet o jedną czwartą w porównaniu do 2019 roku, co będzie najlepszym wynikiem od kilkunastu lat – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Barometr EFL dla branży handlowej na I kwartał 2021:

· Subindeks: 50,7 pkt. (-2,1 pkt. kw./kw.): najwyższy wskaźnik wśród 6 badanych sektorów, jako jedyny powyżej progu OR

· Inwestycje: 92,5 proc. przedsiębiorców prognozuje podobny poziom inwestycji co miesiąc wcześniej

· Sprzedaż: 28 proc. przedsiębiorców prognozuje wzrost sprzedaży – najwięcej wśród 6 badanych sektorów

· Płynność finansowa: 25 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej – najwięcej wśród 6 badanych sektorów

· Finansowanie zewnętrzne: 17,5 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne;

· Wpływ koronawirusa na sytuację firmy: 72 proc. przedsiębiorców uważa, że koronawirus będzie mieć niekorzystny wpływ na przyszłą sytuację firmy

Wartość subindeksu dla sektora handlowego drugi raz z rzędu utrzymuje się powyżej progu ograniczonego rozwoju. Po tym jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 52,8 pkt., w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 50,7 pkt. Choć kwartał do kwartału widać spadek (o 2,1 pkt.), to handel wciąż ma najwyższy odczyt wśród wszystkich sześciu badanych sektorów.

Na taki wynik największy wpływ miały prognozy w obszarze sprzedaży i płynności finansowej. Ponad 28 proc. przedstawicieli firm handlowych spodziewa się wzrostu zamówień w I kwartale tego roku – to największy odsetek wśród 6 sektorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że na spadek sprzedaży wskazuje niewiele mniej liczna grupa – 27,5 proc. zapytanych. Za sprzedażą idą prognozy dotyczące płynności finansowej. Tutaj podobnie jest najbardziej liczna grupa optymistów spośród 6 sektorów. Na poprawę płynności wskazuje 1 na 4 „handlowców”.