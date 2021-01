Handel z Wielką Brytanią: Co się zmieniło?

Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora centrum eksportu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na ten rozdział Umowy, w którym zawarto wytyczne dotyczące preferencyjnego pochodzenia towarów, w tym reguł pochodzenia.

– Tylko bowiem te produkty, które zostały całkowicie uzyskane lub poddane wystarczającej obróbce w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii są od początku tego roku uznawane za pochodzące, a więc kwalifikujące się do handlu bezcłowego. Ocena tego, czy dany produkt spełnia regułę pochodzenia leży w gestii producenta lub eksportera – tłumaczy

– Zanim jednak przedsiębiorca przystąpi do procesu kwalifikacji produktu powinien w pierwszym kroku dokonać jego właściwej klasyfikacji, a więc przypisania mu odpowiedniego kodu taryfy celnej. To o tyle istotne, że kod taryfy celnej nie tylko determinuje stawkę celną, ale również dodatkowe wymogi i ewentualne ograniczenia dla handlu z krajami trzecimi – wyjaśnia ekspert.

– W momencie, w którym przypisana do produktu stawka celna KNU (Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, ang. Most Favored Nation, MFN) wynosi 0%, nie ma potrzeby stosowania preferencyjnej kalkulacji towarów. W przypadku towarów rolno-spożywczych stawki celne są jednak przeważnie dodatnie i wynoszą od kilku do kilkunastu procent w zależności od kategorii produktowej. Zastosowanie preferencji może tę stawkę obniżyć o kilka punktów procentowych, a w najbardziej korzystnym przypadku zredukować do zera – dodaje.

Łukasz Grabowski podpowiada, że przedsiębiorcy znajdą informacje dotyczące stawek celnych odpowiednio w unijnej taryfie celnej (dla towarów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii) lub w brytyjskiej taryfie globalnej (dla towarów sprowadzanych z Unii Europejskiej).

– W 2020 r. rząd brytyjski ogłosił, że kontrole towarów importowanych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii będą wprowadzane w trzech etapach, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. Dzięki temu importerzy zyskają dodatkowy czas na dostosowanie się do nowego otoczenia regulacyjnego. Od 1 stycznia 2021 r. importerzy sprowadzający towary standardowe, obejmujące wszystko, od odzieży po elektronikę, są zobowiązani do przestrzegania podstawowych wymogów celnych np. prowadzenia wystarczającej ewidencji towarów importowanych – mówi przedstawiciel PAIH.