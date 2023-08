Handlowcy najczęściej dostają prowizję w cyklu miesięcznym, a co piąty otrzymuje ją kwartalnie - wynika z "Raportu o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach". Ponad 20 proc. ocenia dodatek do wynagrodzenia neutralnie, a 19 proc. negatywnie.

Handlowcy nie chcą prowizji jako dodatku do pensji? fot. unsplash

Handlowcy nie chcą prowizji jako dodatku do pensji?

Jak podkreślono, co 10. handlowiec uznaje oferowany mu system prowizyjny za zdecydowanie korzystny. Ponad 20 proc. ankietowanych ocenia dodatek do wynagrodzenia neutralnie, a 19 proc. negatywnie.

"Raport o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach. Dział sprzedaży" Grafton Recruitment wskazał, że 17 proc. handlowców otrzymuje stałą premię bez względu na wyniki sprzedażowe, 48 proc. odbiera ją w cyklu miesięcznym.

Dodano, że premia w firmach najczęściej przyznawana jest za osiągnięcie odpowiedniego wolumenu sprzedaży, marży oraz przychodów. Pozyskanie nowego klienta znajduje się na 5. miejscu wśród czynników wpływających na uzyskanie premii.

"Jeżeli chodzi o wymagania konieczne do uzyskania premii, prawie 38 proc. pracowników działu sprzedaży uznaje narzucone cele za trudne do zrealizowania, a tylko 10 proc. za zdecydowanie lub raczej łatwe do osiągnięcia" - wynika z badania poświęconego działom sprzedaży, przeprowadzonego w ramach "Raportu o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach".

Najpopularniejszym systemem prowizyjnym wskazywanym przez niemal połowę ankietowanych pracowników działów sprzedaży, jest wypłata prowizji w cyklu miesięcznym. Co piąty handlowiec otrzymuje premię kwartalnie. W systemie rocznym prowizje otrzymuje 12 proc. Dodatkowa gratyfikacja finansowa wypłacana jest najczęściej jako część zysku lub marży. Popularnością cieszą się także premie określane jako część realizacji określonych celów, w formie progów prowizyjnych oraz jako część wynagrodzenia podstawowego.

Z raportu wynika, że na wysokość wynagrodzenia wpływa doświadczenie, branża, odpowiedzialność stanowiska, znajomość języków obcych oraz lokalizacja miejsca zatrudnienia.

"Pensja rozpoczynających pracę w działach sprzedaży wynosi od 5 tys. zł w branżach technicznych, FMCG, IT i telekomunikacji oraz usług B2B do 9 tys. zł w branżach technicznych" - podano. Osoby mające od roku do 3 lat doświadczenia zarabiają od 5 500 zł do 12 tys. zł, a te mające od 3 do 5 lat doświadczenia od 7 tys. zł (farmacja i usługi medyczne, Łódź, Katowice, Kraków) do 16 000 zł (usługi B2B w Warszawie), powyżej 5 lat pracy od 9 500 zł (branża techniczna, Kraków) do 18 000 zł (IT, Warszawa).

Jak zauważono, wynagrodzenie rośnie wraz ze zwiększeniem odpowiedzialności. Na stanowisku regional manager w branży usług B2B pensja wynosi od 11 tys. zł w Łodzi do 23 tys. zł w Warszawie.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI, od maja do lipca 2023 r.; wzięło w nim udział 275 osób, zajmujących stanowiska związane ze sprzedażą: handlowcy, managerowie ds. kluczowych klientów, managerowie ds. rozwoju biznesu, managerowie sprzedaży i dyrektorzy sprzedaży.

