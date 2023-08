Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 30 sierpnia 2023 r., zadebiutuje nowy produkt typu Exchange Traded Commodities (ETC) - poinformowała GPW w komunikacie. Emitentem pierwszego na GPW ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf.

Jak podano, na 30 sierpnia 2023 r. został wyznaczony pierwszy dzień notowań na GPW instrumentu typu Exchange Traded Commodities (ETC). Są to najczęściej instrumenty pasywne, zabezpieczone w sposób fizyczny, które działaniem przypominają ETF-y, jednak są tworzone i oferowane jako instrumenty dłużne z pełnym zabezpieczeniem fizycznym.

"Najbardziej popularnymi aktywami bazowymi dla instrumentów ETC są fizyczne metale szlachetne. Pierwszym produktem ETC na GPW, wyemitowanym przez HANetf, będzie ETC na fizyczne złoto: The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU). Zapewnia on ekspozycję inwestycyjną na fizyczne złoto, które zostało pozyskane w sposób odpowiedzialny przez brytyjską Mennicę Królewską (The Royal Mint). Jest to pierwszy produkt finansowy wyemitowany we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i pierwszy ETC na złoto przechowywane w europejskiej mennicy państwowej" - napisano.

Dodano, że nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na GPW produktów dających ekspozycję na ten kruszec jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC. Inwestujący w ten produkt mają możliwość wymiany go na fizyczne sztabki złota lub monety bulionowe (konieczny jest bezpośredni kontakt z emitentem), co stanowi jego wyróżnik (fundusze ETF i inne fundusze inwestycyjne zazwyczaj nie mogą inwestować bezpośrednio w złoto lub inne towary, co oznacza, że nie mogą oferować inwestorom wykupu fizycznego złota ze względu na ograniczenia regulacyjne).

"Złoto, na którym oparty jest nowy instrument, jest przechowywane i strzeżone w bezpiecznym skarbcu brytyjskiej Mennicy Królewskiej w Llantrisant w Walii i regularnie kontrolowane przez niezależnego audytora. Są to sztabki złota London Bullion Market Association (LBMA) kategorii Good Delivery, pozyskiwane z zachowaniem najwyższej staranności w ramach programu odpowiedzialnego pozyskiwania złota LBMA, dzięki czemu inwestor ma pewność, że pochodzi ono z legalnych źródeł w regionach wolnych od konfliktów" - napisano.

Wskazano, że część tego złota w całości pochodzi z recyklingu. Pozyskanie złota z recyklingu powoduje mniejsze emisje dwutlenku węgla niż wydobywanie złota. Ten instrument jest zabezpieczony wyłącznie sztabkami złota, a nie środkami pieniężnymi czy instrumentami pochodnymi.

Jak podano, ETC na złoto został stworzony przez HANetf we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i uruchomiony w lutym 2020 r. Instrument jest denominowany w dolarach amerykańskich, będących bazową walutą ETC. Jeden ETC odpowiada wartości 0,01 uncji złota.

ETC to dłużne papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu na giełdach i są nabywane i sprzedawane po kursie rynkowym, z założenia odpowiadającym wartości aktywa bazowego zgromadzonego w skarbcu w przeliczeniu na jeden instrument. ETC mogą być notowane w walutach innych niż waluta bazowa i znajdować się w obrocie na jednej lub kilku giełdach. Ostateczny poziom kursu ETC zależy więc również od kursu wymiany waluty lokalnej w stosunku do USD.