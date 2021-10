Henryk Kowalczyk chwali lidera AGROunii

Henryk Kowalczyk, nowy minister rolnictwa i wicepremier, zapowiedział, że chętnie spotka się z liderem AGROunii Michałem Kołodziejczakiem i ocenił, że ma on dużo dobrych pomysłów.

Autor: RMF24.pl

Data: 27-10-2021, 14:03

Henryk Kowalczyk został nowym ministrem rolnictwa fot. PAP/Mateusz Marek

W środowej rozmowie z RMF FM został zapytany czy spotka się z liderem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem. "Tak. Spotkam się oczywiście, bo z wszystkimi osobami trzeba rozmawiać. Myślę, że pan Kołodziejczak ma dużo dobrych pomysłów. Myślę, że tylko sposób ich wdrożenia możemy przedyskutować. I chętnie się spotkam" - zadeklarował Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk chce poprawić relacje z rolnikami

Pytany czy zwróci mu uwagę na to, że np. wyrzucanie jedzenia na ulice to model protestu, który wielu ludzi oburza, Kowalczyk odpowiedział: "Ja takiego modelu protestu nie popieram. Bardzo różne formy protestu szczególnie organizacje rolnicze wyrażają. Zaprzestanie pracy - tak jak w innych zakładach - żadnego wrażenia nie robi, więc próbują różne wrażenie robić. Ja oczywiście nie popieram w żaden sposób wyrzucania na ulice żywności - to w naszej kulturze nie jest dobrze przyjęte".

Pytany o błędy jego poprzednika Grzegorza Pudy, odparł: "relacje z rolnikami trzeba mocno poprawić. Choćby przez bardzo liczne spotkania".