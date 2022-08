strefa premium

Henryk Kowalczyk: Przestrzegaliśmy UE. Dziś nasi oponenci przyznają, że mieliśmy rację

Autor: Albert Katana

Data: 24-08-2022, 12:55

- Przestrzegaliśmy Unię Europejską, w tym naszych zachodnich sąsiadów. Niestety było to wołanie na puszczy - ważniejsze było robienie interesów z Rosją niż bezpieczeństwo energetyczne UE. Tak samo było w kwestii migrantów - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Henryk Kowalczyk i tłumaczy, jakie działania rząd podejmuje, aby ratować sytuację rolnictwa i zapobiegać drastycznym podwyżkom cen.

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi/ fot. PAP

Albert Katana: Panie premierze, Rada Unii Europejskiej wydała rozporządzenie o dobrowolnym ograniczeniu przez państwa członkowskie UE zużycia gazu o 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Ograniczenie jest dobrowolne, jednak od tego dobrowolnego ograniczenia zwalniają warunki - m.in. zapełnienie magazynów gazu w 100%, który to warunek spełnia Polska. Sytuacja jest jednak niepewna, ponieważ Rada może np. ogłosić alert gazowy, nakładający na państwa członkowskie obowiązek zmniejszenia zużycia gazu albo wprowadzić obowiązek dzielenia się gazem pomiędzy państwami. Czy to powinno budzić niepokój w branży spożywczej, już ponoszącej koszty drastycznego wzrostu cen gazu? Czy polskim przedsiębiorstwom nie zabraknie gazu?