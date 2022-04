Hermes Fulfilment rozpoczęł budowę pierwszego hubu logistycznego

Firma Hermes Fulfilment rozpoczęła budowę w gminie Iłowa pierwszego centrum logistycznego w Polsce. Obiekt o powierzchni 150 tys. m2, będzie jednym z największych hubów grupy Hermes w Europie, a zatrudnienie znajdzie tu około 1900 osób. Inwestor planuje otwarcie realizacji przed końcem 2023 roku. Wartość inwestycji osiągnie 300 mln euro. Hermes Fulfilment działa we współpracy z Panattoni, głównym deweloperem i managerem projektu.

Autor: opr. RW

Data: 26-04-2022, 14:21

We wtorek, 26 kwietnia, odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod hub logistyczny firmy Hermes Fulfilment, zlokalizowany w gminie Iłowa w powiecie żagańskim. Powstająca inwestycja jest pierwszą w Polsce dla grupy Hermes i drugą co do wielkości Hermes Fulfilment w Europie. Jej deweloperem jest firma Panattoni.

Centrum dla e-commerce

Centrum logistyczne w Iłowej będzie odpowiedzialne za operacje kompletacji zamówień dla firm e-commerce Grupy OTTO oraz usługi o wartości dodanej (VAS). Wśród obsługiwanych zamówień dominować będzie odzież, tekstylia, biżuteria, zabawki i drobny sprzęt AGD.

Grupa OTTO działa w sektorze handlu detalicznego od ponad 70 lat i jest dziś obecna w ponad 30 krajach. Jej logistyczną częścią jest grupa Hermes, w tym Hermes Fulfilment.

Wmurowanie kamienia węgielnego w Iłowej zgromadziło szeroką reprezentację samorządowców lokalnych i regionalnych, przedstawicieli władz wojewódzkich oraz wykonawców.

Wybraliśmy gminę Iłowa ze względu na jej atuty lokalizacyjne i stan infrastruktury. Jednak taka inwestycja może powstać tylko z otwartością i we współpracy z władzami samorządowymi – powiedziała Julia Hanebuth, Dyrektor Zarządzająca Hermes Fulfilment.

Hub na 150 tys. mkw.

Na dwóch poziomach o łącznej powierzchni użytkowej 150 tys. mkw. powstaną miejsca pracy dla 1.900 osób. Niemal 60 procent z nich będą stanowić kobiety. Dzięki zoptymalizowanemu systemowi funkcjonowania będzie możliwe wyekspediowanie niemal 80 mln artykułów rocznie. Panattoni planuje oddanie obiektu do użytku na przełomie III i IV kwartału 2023 roku.

Pierwsze centrum logistyczne Hermesa w Iłowej to jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. Stawiamy w nim na połączenie technologii z umiejętnościami ludzkimi. Dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji praca będzie bardziej elastyczna, komfortowa i bezpieczna niż w podobnych obiektach. Jak wynika z naszych badań to znaczące atuty dla pracowników branży logistyczno-magazynowej – dodała Julia Hanebuth.

Bliskość Niemiec i otwarte okno na obsługę znacznego obszaru Europy sprawiają, że duże formaty obiektów przemysłowych, centra realizacji zamówień, czy bazy logistyczne stały się nieodłączną częścią zachodniej Polski. Po takich ośrodkach jak Zielona Góra, Grodzisk Wielkopolski, Świebodzin, Bolesławiec, czy bardziej na północy Szczecin i Stargard, atrakcyjność lokalizacji blisko granicy potwierdza Iłowa. W miejscowości położonej zaledwie 20 km od Niemiec Panattoni dostarczy nowemu inwestorowi pierwsze w Polsce centrum logistyczne.

Największy rynek e-commerce wEuropie

Niemcy, według prognoz, staną się największym rynkiem e-commerce w Europie już w 2025 roku, generując 19 proc. europejskiego przychodu w tym segmencie. Potężna i nieustannie rozwijająca się branża sprzedaży internetowej napędza zapotrzebowanie na wielkopowierzchniowe centra fulfilmentowe, dla których idealnym hubem okazuje się zachodnia część Polski. Bliskość granicy umożliwia obsługę większości rynków w tej części kontynentu, która odpowiada za lwią część transakcji online oraz przychodów sektora – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director z Panattoni i dodaje: W regionie zachodniej granicy Polski pobudzamy rozwój wielu rynków, budując m.in. w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie, Świebodzinie, Bolesławcu, Głogowie, czy w Żarach. Dostarczyliśmy tu już ponad milion m kw. powierzchni, a znajomość rynku, zaufanie klientów – jak Grupa Otto i Hermes Fulfilment - i zainteresowanie regionem napędzają kolejne inwestycje.

Inwestycja Hermes Fulfilment przejdzie certyfikację metodą środowiskową DGNB na poziomie Gold. Jej lokalizacja zapewnia doskonałe połączenia z główną autostradą z Polski do Niemiec, a także dobry dostęp do pracowników w regionie.

Inwestycja zbieżna ze strategią gminy

Iłowa jest gminą położoną w południowej części województwa lubuskiego, w powiecie żagańskim. Jej silną stroną jest lokalizacja w obszarze przygranicznym i dogodna komunikacja drogowa z rynkiem Unii Europejskiej.

Inwestycja Hermes zbiega się z debatą na temat strategii rozwoju gminy. Cieszymy się, że nasze prognozy dotyczące wyznaczonych kierunków rozwoju są zbieżne z potrzebami międzynarodowego biznesu logistycznego. To uznanie dla samorządu, ale i poważne wyzwanie. Kolejnym krokiem naszej Gminy będzie rozbudowa niezbędnej infrastruktury i stworzenie warunków dla budownictwa mieszkaniowego. Jestem przekonany, że dzięki nowym inwestorom i sprawnemu zarządzaniu uda nam się osiągnąć wspólne cele. – powiedział Paweł Lichtański, Burmistrz Iłowej.