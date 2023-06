Paskalizacja to rewolucyjne podejście to utrwalania żywności, które w daniach gotowych RTE umożliwia zachowanie świeżości, naturalnych cech sensorycznych oraz wartości odżywczych produktu, przy minimalnym wpływie na jego strukturę. Ponieważ proces paskalizacji nie wymaga stosowania substancji konserwujących, produkty HPP są rewelacyjną opcją dla konsumentów poszukujących wysokiej jakości produktów - mówi Jakub Bone, M. Sc. Eng. Business Development Manager HPP Services Poland.

Jakub Bone, M. Sc. Eng. Business Development Manager HPP Services Poland/fot. materiały prasowe

Czym jest technologia HPP i jak wpływa na utrwalanie dań gotowych?

To jest całkowicie przełomowe podejście do utrwalania żywności. Technologia HPP (High Pressure Processing) rewolucjonizuje sposób utrwalania dań gotowych poprzez wykorzystanie wody pod ogromnym ciśnieniem.

Proces polega na poddaniu opakowanej żywności wysokiemu ciśnieniu, osiągającemu nawet 6000 barów. Produkty w swoim finalnym opakowaniu trafiają do komór wysokociśnieniowych, które są zalewane wodą i odpowietrzane. Wysokie ciśnienie rozchodzi się w objętości produktu równomiernie i natychmiastowo, powodując zniszczenie mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy czy pleśnie. Po dekompresji utrwalony produkt opuszcza komorę w stanie nienaruszonym, zachowując jednocześnie jakości sensoryczną, czyli smak, teksturę oraz wartości odżywcze.

High Pressure Processing, czyli innowacyjna technologia HPP w utrwalaniu dań gotowych

Na czym polega przewaga paskalizacji nad innymi metodami utrwalania dań gotowych?

Paskalizacja umożliwia zachowanie naturalnych cech sensorycznych i wartości odżywczych żywności, przy minimalnym wpływie na jej strukturę. W porównaniu do pasteryzacji, która polega na podgrzewaniu produktów do wysokich temperatur, paskalizacja wykorzystuje jedynie wodę pod wysokim ciśnieniem, co pozwala uniknąć podgrzewania produktu, a tym samym utraty wrażliwych składników odżywczych oraz zmiany smaku. Ponadto, w przeciwieństwie do konserwacji chemicznej, paskalizacja nie wymaga stosowania substancji konserwujących, co jest korzystne dla konsumentów poszukujących naturalnych i zdrowych produktów. Dzięki tym cechom, paskalizacja staje się coraz popularniejszą metodą utrwalania dań gotowych, zwiększając ich trwałość i jednocześnie zachowując wysoką jakość.

Do jakich dań gotowych paskalizacja będzie nadawała się najbardziej?

Dla szerokiego zakresu dań gotowych, które wymagają utrwalenia bez konieczności stosowania wysokich temperatur czy konserwantów. Paskalizacja jest szczególnie skuteczna w przypadku dań gotowych z mięsem, rybami i warzywami o delikatnej teksturze, które mogą być poddane wysokiemu ciśnieniu w celu zniszczenia niebezpiecznych patogenów i wydłużenia ich trwałości. Technologia HPP jest również odpowiednia, do produktów takich jak zupy, sosy, puree warzywne, sałatki, smoothie czy soki. Dzięki zastosowaniu paskalizacji, potrawy mogą zachować swoją świeżość, smak i wartość odżywczą przez dłuższy czas, bez konieczności stosowania inwazyjnych metod konserwacji. W praktyce, paskalizacja znajduje zastosowanie w daniach RTE, które wymagają zachowania świeżości, naturalnego smaku i wartości odżywczej, co czyni produkty HPP rewelacyjną opcją dla konsumentów poszukujących wysokiej jakości produktów.

Czy istnieją jakieś ograniczenia związane technologią HPP w branży spożywczej?

Według mnie główne ograniczenia obejmują konieczność inwestycji w specjalistyczne urządzenia i dostęp do odpowiedniej infrastruktury. Urządzenia HPP są dość kosztowne i wymagają odpowiedniego zaplecza technicznego. Rozwiązaniem dla producentów, którzy chcą ponosić kosztów zakupu własnego urządzenia HPP jest korzystanie z usług paskalizacji. Centrum Usług HPP Warszawa-Michałowice to nasz innowacyjny zakład, w którym posadamy dwie niezależne linie HPP. Oferujemy klientom komplekswowe usługi paskalizacji, a ostatnio widzimy spore zainteresowania naszymi usługami właśnie wśród producentów dań gotowych RTE.

Jakie są perspektywy rozwoju technologii HPP w przyszłości?

Niezwykle obiecujące. Obecnie badania koncentrują się na optymalizacji parametrów procesu HPP, rozwijaniu nowych opakowań dostosowanych do tej technologii oraz poszukiwaniu innowacyjnych aplikacji produktowych w branży spożywczej. Oczekuje się, że HPP będzie odgrywać coraz większą rolę w przemyśle spożywczym, spełniając oczekiwania konsumentów dotyczące zdrowej żywności o wysokiej trwałości. Ponadto rosnąca świadomość konsumencka w zakresie jakości żywności oraz wzrost zainteresowania produktami roślinnymi plant-based stwarzają nowe możliwości dla technologii HPP. Wraz z postępem badań i dalszym udoskonalaniem procesu można się spodziewać, że HPP będzie w przyszłości szerzej stosowane, zarówno przez duże firmy spożywcze, jak i lokalnych producentów, którzy chcą zapewnić wysoką jakość swoich produktów.

Jakie są wytyczne dotyczące opakowań dla dań gotowych w technologii HPP?

Głównymi wymogami są wytrzymałość, elastyczność, szczelność opakowań oraz zachowanie integralności produktu. Opakowania są wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokiego ciśnienia. Są to lekkie tworzywa sztuczne umożliwiające łatwe przechowywanie lub podgrzewanie gotowych potraw. Ciekawym rozwiązaniem dla świeżych produktów są opakowania typu „skin”, które przylegając do produktu minimalizują przestrzenie potwierzne. Dzięki temu eliminujemy ryzyko pęknięcia opakowania w trakcie procesu HPP. Opakowania „skin” poprawiają wygląd i świeżość produktu, wytrzymując proces paskalizacji. Wybór konkretnego opakowania dla dań gotowych zależy od specyfiki produktu, preferencji producenta oraz oczekiwań konsumentów w zakresie praktyczności, higieny i trwałości. Nasi klieci mają możliwość wykonania testów HPP kompleksowo. Specjalizująca się w techologii pakowania firma Poltechpack dostarczy maszynę pakującą, aby doradzić klientowi i przetestować konkretne rozwiązania. Następnie zapakowany produkt trafi do HPP Services Poland na testy paskalizacji. Klieni bardzo cenią sobie takie rozwiązanie.

